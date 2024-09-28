«Удар в спину»: на Западе раскрыли тайный замысел «плана» Зеленского

«Проявляет ли Зеленский простую наивность, продолжая настаивать на том, что Украина действительно может вернуться к своим довоенным границам, или он, как предполагают некоторые из его внутренних оппонентов, на самом деле создает нарратив об ударе ножом в спину со стороны Запада, что позволило бы ему вступить в переговоры с Россией, не теряя лица?» — задается вопросом автор материала.