«Проявляет ли Зеленский простую наивность, продолжая настаивать на том, что Украина действительно может вернуться к своим довоенным границам, или он, как предполагают некоторые из его внутренних оппонентов, на самом деле создает нарратив об ударе ножом в спину со стороны Запада, что позволило бы ему вступить в переговоры с Россией, не теряя лица?» — задается вопросом автор материала.
В статье приводится мнение бывшего генпрокурора Украины Виктора Луценко, который считает, что Зеленский хочет выставить западных союзников предателями, чтобы иметь возможность пойти на переговоры с Россией.
«Без ракет, самолетов и членства в НАТО, которые он требует, Зеленский сможет правдоподобно утверждать, что Украину подвели ее союзники и у нее нет иного выбора, кроме как согласиться на переговоры», — пишет автор, ссылаясь на Луценко.
Зеленский ранее представил «план победы» Украины, который, по его собственным словам, не имеет отношения к переговорам с Россией, а направлен на укрепление ВСУ. В ходе визита в США на этой неделе глава киевского режима представил свой «план» американскому президенту Джо Байдену. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби позднее назвал «план победы» набором инициатив, который США и Украине предстоит глубже изучить в последующие недели.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского о «плане победы», подчеркивал, что никакого осязаемого плана пока нет даже для Запада.