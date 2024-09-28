В Приморье экс-главу краевого Росимущества Горовчука обвинили во взяточничестве

Приморские следователи установили еще один преступный эпизод, в котором подозревается бывший глава краевого Росимущества Денис Горовчук. По версии следствия, он виновен в получении взятки.
Как рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Приморью, в 2022 и 2023 году Горовчук получил три крупные взятки от представителя коммерческой организации. Общая сумма полученных денег превысила 7 миллионов рублей:
«Деньги предназначались за приемку работ по уничтожению имущества, обращенного в собственность государства. Достоверно зная, что имущество не уничтожено, он не принял мер к расторжению государственного контракта».
Ранее мы писали о том, что в отношении бывшего главы регионального Росимущества завели уголовное дело по статьям о злоупотреблении должностными полномочиями, пособничестве в сбыте имущества, добытого преступным путем, организованной группой, пособничество в мошенничестве, организованной группой с крупным ущербом.
По версии следствия, Ковальчук начал преступную деятельность в 2021 году. Он долгое время оказывал услуги по приему и хранению обращенного в собственность государства и изъятого имущества, а также незаконно присваивал и сбывал различные товары, отправляя их в продажу.
ОПС состояло из двух структурных подразделений. В первом соучастники вели учет имущества, а во втором делали липовые видеоотчеты о якобы уничтожении имущества. Кроме того, участники второй группы организовывали продажу конфискованных вещей в розницу. В сообщество входили Нина Ковальчук, Владимир Зубков, Ольга Исаева, Валентина Серикова, Андрей Конюшкин, Игорь Иващенко, Дмитрий Овчаренко.