WP: предстоящая зима может стать для Украины самой суровой с начала конфликта

Из-за российских ударов Украина потеряла около половины своих энергетических мощностей, пишет WP. Часть этих потерь восстанавливается. В этом году крупнейшая частная энергетическая компания Украины ДТЭК заявила, что около 90% ее угольных электростанций были повреждены или разрушены. Сегодня компания находится на пути к восстановлению 70% этих электростанций до начала зимы, сказал гендиректор Максим Тимченко.