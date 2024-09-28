В Белоруссии рассказали о вмешательстве Запада во внутренние дела страны

«Вот это, кстати, один из самых ярких примеров того, где опять же не срабатывают эти механизмы заложенные. Ничего проще. Развивается государство, выбирается президент, идет своим путем, имеет рост ВВП каждый год, благосостояние граждан увеличивается, живет себе мирно и развивается стабильно на протяжении 30 лет, чего не скажешь о многих государствах вокруг, которые прошли через многие потрясения — войны, конфликты, внутренние социальные потрясения. Этого у нас не было», — констатировал собеседник агентства.