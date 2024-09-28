МФЦ Башкирии признан лучшим в России.

«Делаем офисы комфортными для самых разных категорий жителей, расширяем перечень вопросов, с которыми можно обратиться, переводим в электронный вид новые госуслуги. Ежегодно наши многофункциональные центры обслуживают более 3 миллионов жителей. А всего у нас в республике — 77 офисов МФЦ и 443 территориально обособленных структурных подразделения. Благодарю всю большую команду за работу», — написал Глава республики.