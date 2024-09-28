В Прикамье простятся со снайпером Вячеславом Дёминым, погибшим на СВО

Прощание со снайпером Вячеславом Дёминым, погибшим в бою на СВО, пройдёт в селе Шерье Пермского края 28 сентября, рассказали в администрации Нытвенского округа.
«Вячеслав Дёмин служил снайпером в звании рядового. 4 июня он погиб, оставшись верным воинской присяге», — пояснили в местной администрации.
Траурные мероприятия по погибшему бойцу начнутся в 10:00 в Доме культуры и спорта села Шерьи на улице Школьной, 1. С 11: 00 будет проходить гражданская панихида.
«Приносим глубочайшие соболезнования родным и близким погибшего защитника Отечества», — говорится в сообщении местных властей.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал о погибшем на спецоперации Владимире Белкине из Березников. С молодым мужчиной простились 27 сентября. Жители Березников до сих пор оставляют многочисленные слова соболезнования под сообщением о его гибели.