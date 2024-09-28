ЦАХАЛ заявил о наличии более 150 тыс. ракет в арсенале «Хезболлах»

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 сентября. /ТАСС/. Арсенал шиитской организации «Хезболлах» насчитывает более 150 тыс. ракет. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.
«У “Хезболлах” есть более 150 тыс. ракет, предназначенных для уничтожения мирных жителей Израиля», — говорится в заявлении армии в X (ранее Twitter). В нем отмечается, что некоторые склады расположены под жилыми кварталами.
В тексте также подчеркивается, что армия защищает Израиль от «Хезболлах». «Мы не находимся в конфликте с народом Ливана», — говорится в сообщении.