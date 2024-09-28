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"Друзья мира" готовы организовать саммит по Украине. Военная операция, день 948-й

Средства ПВО за ночь сбили четыре беспилотника над Белгородской и Курской областями. ВС РФ продвинулись на один километр на участке Нижней Паровой в Курской области, сообщил командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов. Платформа «Друзья мира», созданная глобальным Югом для разрешения конфликта на Украине, заявила о готовности организовать мирный саммит с участием Москвы и Киева. "Газета.Ru" ведет хронику событий.
Источник: Газета.Ру

8:35 После вторжения украинских войск в Курскую область в начале августа более 150 тысяч россиян были вынуждены бросить свои дома и бежать от линии фронта. Несколько сотен из них вывезли в Московскую область и расселили по детским лагерям. Корреспондент «Газеты.Ru» съездила в подмосковную «Дружбу» и узнала у курян, в каких условиях они живут второй месяц и чего ждут дальше.

8:26 ВС РФ продвинулись на один километр на участке Нижней Паровой в Курской области, заявил замначальника главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

8:23 Платформа «Друзья мира», созданная «глобальным Югом» для разрешения конфликта на Украине, готова организовать мирный саммит с участием Москвы и Киева, заявил советник президента Бразилии Селсу Аморим.

8:21 Предстоящая зима может стать для Украины, которая пытается восстановить энергосистему после массированных ударов, одной из самых тяжелых за все время боев, пишет The Washington Post.

8:17 ? Серия взрывов произошла в Сумах, сообщает телеканал «Общественное».

8:14 Взрыв ночью произошел в Днепре, сообщило издание «Общественное».

8:12 Мировое сообщество считает, что украинский кризис не может дальше выходить из-под контроля и идти по пути эскалации, заявил глава МИД КНР.

По его словам, нельзя допустить использования оружия массового уничтожения и атаки на атомные станции в конфликте между Россией и Украиной.

8:10.

8:07 Средства ПВО уничтожили украинский дрон над Орловской областью — Минобороны РФ.

8:05 ВСУ на херсонском направлении ослаблены, часть их подразделений переброшены в Донбасс и в Курскую область, заявил в интервью РИА Новости губернатор Херсонской области Сальдо.

8:03 Средства ПВО за ночь уничтожили четыре украинских беспилотника над Белгородской областью и один — над Курской, сообщили в Минобороны РФ.

8:01 Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 948-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.