Миссия МВФ приедет в Молдову оценить макроэкономические перспективы и риски

Программа молдавских властей, поддерживаемая МВФ в рамках фондов ECF и EFF, была утверждена 21 декабря 2021 года, она рассчитана на 40 месяцев. В декабре 2023 года была утверждена новая программа, поддерживаемая финансовым механизмом RSF, на сумму около 175 миллионов долларов США (129,4 миллиона СПЗ), из которых около 44 миллионов долларов США (32,3 миллиона СПЗ) уже освоены.