Миссия МВФ приедет в Молдову оценить макроэкономические перспективы и риски

КИШИНЕВ, 28 сен — Sputnik. Миссия Международного валютного фонда (МВФ) приедет в Молдову уже в начале октября, она нацелена на оценку макроэкономических перспектив и рисков, а также анализ недавних экономических событий в стране.
Команду экспертов возглавит Алина Янку, миссия будет работать в Кишиневе с 1 по 11 октября и проведет дискуссии в рамках шестой оценки программы, поддерживаемой Механизмом расширенного кредитования (ECF) и Механизмом расширенного финансирования (EFF), и второй оценки программы, поддерживаемой Механизмом финансирования устойчивости и стабильности (RSF).
Как сообщается в пресс-релизе МВФ, основная цель экспертов — изучить последние события в экономике, оценить макроэкономические перспективы и риски, а также «узнать о прогрессе во внедрении действий, согласованных в рамках программы, поддерживаемой МВФ».
Программа молдавских властей, поддерживаемая МВФ в рамках фондов ECF и EFF, была утверждена 21 декабря 2021 года, она рассчитана на 40 месяцев. В декабре 2023 года была утверждена новая программа, поддерживаемая финансовым механизмом RSF, на сумму около 175 миллионов долларов США (129,4 миллиона СПЗ), из которых около 44 миллионов долларов США (32,3 миллиона СПЗ) уже освоены.