Новым странам могут предъявить досудебные претензии по «Северным потокам»

По версии американского журналиста Сеймура Херша, взрывчатку под газопроводы заложили американские водолазы во время натовских учений Baltops 2022, а спустя три месяца норвежцы привели ее в действие. Причем президент Джо Байден решился на диверсию после более чем девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, так как опасался, что Германия, получающая по «Северным потокам» газ из России, не захочет участвовать в военной помощи Украине. В Вашингтоне эти обвинения отрицают.