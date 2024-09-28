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Мирзиёев наградил учителей и наставников в связи с их профессиональным праздником

Особо отличившиеся работники сферы образования и воспитания удостоены почетных званий, орденов и медалей.

Источник: РИА "Новости"

ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik. Шавкат Мирзиёев подписал Указ «О награждении группы особо отличившихся работников сферы образования и воспитания в связи с Днем учителей и наставников», сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

почетное звание «Узбекистон Республикаси халк укитувчиси» присвоено:

  • Абдурахмановой Озоде Дехканбоевне — учителю биологии средней общеобразовательной школы № 25 Куйичирчикского района, Ташкентская область;
  • Акрамову Набижону Курбоновичу — учителю математики специализированной школы-интерната № 3 Мархаматского района, Андижанская область;

почетное звание «Узбекистон Республикасида хизмат курсатган халк таълими ходими» присвоено:

  • Матмуратову Ихтиёру Курбонбоевичу — учителю математики специализированной школы-интерната Шаватского района, Хорезмская область;
  • Раупову Илёсу Ахадовичу — учителю физики средней общеобразовательной школы № 27 Гиждуванского района, Бухарская область;

почетное звание «Узбекистон Республикасида хизмат курсатган ешлар мураббийси» присвоено:

  • Ачиловой Манзуре Шералиевне — преподавателю математики академического лицея при Каршинском инженерно-экономическом институте, Кашкадарьинская область;
  • Каримову Суюну Амировичу — профессору кафедры узбекского языкознания Самаркандского государственного университета, Самаркандская область;

почетное звание «Узбекистон Республикасида хизмат курсатган спорт устози» присвоено:

  • Мендибаеву Бахраму Рустамовичу — старшему тренеру по тяжелой атлетике Республиканской школы высшего спортивного мастерства по спортивным единоборствам;

орденом «Мехнат шухрати» награждены:

  • Кувандикова Джамила Яхшибаевна — учитель класса фортепиано детской школы музыки и искусств № 1 города Навои, Навоийская область;
  • Мирзахмедов Мирфазил Абдилхакович — ведущий специалист Научно-практического центра педагогического мастерства и международной оценки при Агентстве специализированных образовательных учреждений РУз;
  • Рапикова Хафиза Каюмбердиевна — воспитатель дома «Мехрибонлик» № 22 имени А. П. Хлебушкиной, город Ташкент;
  • Хомидов Дилшодбек Боходирович — учитель физики негосударственного образовательного учреждения «Академик Саримсаков» Шахриханского района, Андижанская область;

орденом «Дустлик» награждены:

  • Азаматова Галина Рауфовна — директор негосударственной дошкольной образовательной организации «Kiddie» Пахтакорского района, Джизакская область;
  • Ахмедова Замира Одиловна — воспитатель дошкольной образовательной организации № 35 Чустского района, Наманганская область;
  • Болтаева Камбар Абдуллаевна — учитель биологии Президентской школы в городе Бухаре, Бухарская область;
  • Гэдди Мишель Дениза — доцент Университета «Янги Узбекистон»;
  • Ким Зинаида Константиновна — ведущий специалист управления подготовки педагогических кадров и профессионального развития министерства дошкольного и школьного образования РУз;
  • Маджидов Ином Уришевич — ректор Национального университета Узбекистана;
  • Машраббекова Азиза Машраббековна — профессор кафедры Центральной Азии Ханкукского университета иностранных языков Республики Корея;
  • Мирошкина Ольга Юрьевна — учитель немецкого языка специализированной школы № 60 Мирабадского района, город Ташкент;
  • Муминов Сидикжон Мирсобирович — профессор кафедры языкознания Ферганского государственного университета, Ферганская область;
  • Мунтеева Гулнара Узакбаевна — преподаватель кафедры народного творчества Нукусского филиала Государственного института искусств и культуры Узбекистана, Каракалпакстан;
  • Намазова Кизларсара Муратовна — учитель начальных классов средней общеобразовательной школы № 7 Джаркурганского района, Сурхандарьинская область;
  • Степанова Ольга Анатольевна — учитель русского языка и литературы средней общеобразовательной школы № 21 Пахтачийского района, Самаркандская область;
  • Тойчубаева Айсулу Маматбековна — учитель начальных классов средней общеобразовательной школы № 10 Ходжаабадского района, Андижанская область;
  • Турдиева Ирода Гайратовна — учитель английского языка средней общеобразовательной школы № 96 Китабского района, Кашкадарьинская область;
  • Уразалиев Абдуназар Норкулович — мастер производственного обучения профессиональной школы № 1 Баяутского района, Сырдарьинская область;
  • Хабибуллина Винера Салиховна — учитель математики средней общеобразовательной школы № 14 Зангиатинского района, Ташкентская область;

орденом «Соглом авлод учун» II степени награждены:

  • Абдурахманова Икболхон Юлчиевна — преподаватель биологии академического лицея при Ташкентском педиатрическом медицинском институте;
  • Алматов Тура Жураевич — преподаватель специального предмета Кумкурганского агротехнологического техникума, Сурхандарьинская область;
  • Астанов Салих Хусенович — профессор кафедры точных наук Бухарского инженерно-технологического института, Бухарская область;
  • Ашурова Санобархон Юлдашевна — начальник отдела инновационных проектов, трансфера науки и образовательных технологий Института развития профессионального образования;
  • Бокиев Акрам Васиевич — учитель физического воспитания средней общеобразовательной школы № 75 Яккабагского района, Кашкадарьинская область;
  • Ибрагимов Рустам Асадович — учитель класса чанга Джизакской специализированной школы искусств, Джизакская область;
  • Олимова Анарая Джурахановна — учитель начальных классов средней общеобразовательной школы № 20 Юкаричирчикского района, Ташкентская область;
  • Полвонова Юлдузхон Сапарбоевна — учитель математики творческой школы имени Мухаммада Ризо Огахий, Хорезмская область;
  • Раззоков Шамсиддин Эргашевич — учитель истории средней общеобразовательной школы № 6 Мингбулакского района, Наманганская область;
  • Рафиев Хамракул Талибович — профессор Самаркандского филиала Института переподготовки и повышения квалификации специалистов по физической культуре и спорту, Самаркандская область;
  • Рихсиева Гулчехра Шовкатовна — ректор Ташкентского государственного университета востоковедения;
  • Султонова Мухайё Ёкуббековна — учитель химии средней общеобразовательной школы № 24 Касансайского района, Наманганская область;
  • Таджитдинова Феруза Рахманкуловна — исполнительный директор академического лицея при Навоийском государственном горно-технологическом университете, Навоийская область;
  • Турдимуратова Зулфия Ешановна — учитель каракалпакского языка и литературы средней общеобразовательной школы № 9 Муйнакского района, Каракалпакстан;
  • Ширинов Хуршид Хасанович — учитель физики Президентской школы в городе Ташкенте;

медалью «Соглом турмуш» награждены:

  • Аллаберганова Нилуфар Илёсовна — учитель английского языка специализированной школы № 4 Кошкупырского района, Хорезмская область;
  • Арипова Гулнара Талибовна — тренер по стрельбе из лука Республиканской школы высшего спортивного мастерства по зимним и сложным техническим видам спорта;
  • Казакова Дилфуза Рейимбаевна — руководитель кружка по изобразительному искусству детской школы «Баркамол авлод» Каракалпакстан;
  • Кимсанова Сайидахон Эсоновна — учитель технологии средней общеобразовательной школы № 11 Кувинского района, Ферганская область;
  • Мамадалиев Яшаржон Машрабович — учитель физического воспитания средней общеобразовательной школы № 42 Нарынского района, Наманганская область;
  • Раджабова Мухаббат Тошпулатовна — учитель изобразительного искусства и черчения средней общеобразовательной школы № 13 Сардобинского района, Сырдарьинская область;
  • Самадова Сабина Сабировна — директор негосударственной дошкольной образовательной организации «Kids Akademy» Карманинского района, Навоийская область;
  • Ташмухамедова Шахноз Рафиковна — учитель начальных классов средней общеобразовательной школы № 186 Шайхантохурского района, город Ташкент;
  • Худоймуродова Хилола Мухиддиновна — учитель родного языка и литературы средней общеобразовательной школы № 36 Кызирыкского района, Сурхандарьинская область;

медалью «Шухрат» награждены:

  • Алламбергенова Гулшийра Атамуратовна — учитель математики средней общеобразовательной школы № 26 Ходжейлийского района, Каракалпакстан;
  • Атажонова Саидахон Бораталиевна — заведующая кафедрой информационных технологий Андижанского машиностроительного института, Андижанская область;
  • Бердиева Умидахон Осимжоновна — директор негосударственного образовательного учреждения «Humo School Academy» Яккасарайского района, город Ташкент;
  • Бойкобилова Дилрабо Соатмуродовна — учитель биологии специализированной школы № 17 Бандиханского района, Сурхандарьинская область;
  • Буранов Журабек Расулович — учитель информатики средней общеобразовательной школы № 12 Термезского района, Сурхандарьинская область;
  • Валиева Зиёда Абдужабборовна — руководитель семейного детского дома «Бахтли келажак сари қадам» Ферганского района, Ферганская область;
  • Вахобова Озода Холмуродовна — воспитатель дошкольной образовательной организации № 10 Тайлакского района, Самаркандская область;
  • Давронова Дилрабо Шермаматовна — директор Самаркандского городского филиала Ассоциации «SOS — детские деревни Узбекистана», Самаркандская область;
  • Исаева Барно Абдужаббаровна — заведующая кафедрой театра и киноискусства Республиканского колледжа музыки и искусства;
  • Исмаилова Эрешгул Жораевна — библиотекарь средней общеобразовательной школы № 3 Караулбазарского района, Бухарская область;
  • Каримов Абдурашид Мусахонович — доцент кафедры химии Наманганского государственного университета, Наманганская область;
  • Кодирова Хавохон Гулямовна — учитель начальных классов средней общеобразовательной школы № 5 города Ферганы, Ферганская область;
  • Кориев Рустам Умаржон угли — руководитель негосударственной некоммерческой организации «Ибрат фарзандлари» города Ташкента;
  • Курбанов Онгарбай Хожанбергенович — учитель физики Президентской школы в городе Нукусе, Каракалпакстан;
  • Курбонов Журабек Абдувохидович — учитель химии специализированной школы Улугнарского района, Андижанская область;
  • Кунишева Гулчехра Асадовна — учитель физики средней общеобразовательной школы № 66 Бахмальского района, Джизакская область;
  • Махаматкулова Сайёра Абдуллаевна — учитель информатики специализированной школы № 72 Уртачирчикского района, Ташкентская область;
  • Музаффорова Ойгул Курбанбоевна — учитель родного языка и литературы средней общеобразовательной школы № 29 Гулистанского района, Сырдарьинская область;
  • Муминова Дилноза Пардакуловна — учитель географии средней общеобразовательной школы № 234 Алмазарского района, город Ташкент;
  • Насимов Бекзод Шермухаммад угли — учитель информатики Президентской школы в городе Джизаке, Джизакская область;
  • Нишанбаев Сабир Зарипбаевич — заведующий лабораторией Института химии растительных веществ Академии наук Республики Узбекистан;
  • Нуралиева Нилуфархон Содикжоновна — воспитатель дома-интерната для детей с инвалидностью «Мурувват» Кургантепинского района, Андижанская область;
  • Нурмаматова Чарос Курбоновна — учитель немецкого языка средней общеобразовательной школы № 22 Акдарьинского района, Самаркандская область;
  • Очилов Анвар Жонпулатович — учитель математики специализированной школы имени Мухаммада аль-Хорезми, город Ташкент;
  • Парпиева Нигора Назировна — учитель химии специализированной школы города Кувасая, Ферганская область;
  • Пулатов Гайбулла Жололович — учитель биологии специализированной школы-интерната № 5 Чартакского района, Наманганская область;
  • Ражабова Сарвиноз Юнусовна — учитель химии средней общеобразовательной школы № 1 Жондорского района, Бухарская область;
  • Розиков Ойбек Баходирович — учитель физики средней общеобразовательной школы № 21 Мирзаабадского района, Сырдарьинская область;
  • Сабирова Мухайё Хусниддиновна — логопед дома-интерната для детей с инвалидностью «Мурувват» № 1 Алмазарского района, город Ташкент;
  • Саидмурадов Шухрат Алишерович — учитель допризывной начальной подготовки средней общеобразовательной школы № 9 Ташкентского района, Ташкентская область;
  • Самадов Сардор Сабирович — учитель химии специализированной школы № 11 города Навои, Навоийская область;
  • Тагаймуратов Абдуваит Абдимуратович — учитель родного языка и литературы творческой школы имени Абдуллы Кадыри, город Ташкент;
  • Тангиров Хуррам Эргашевич — доцент кафедры информатики и цифровых образовательных технологий Джизакского государственного педагогического университета, Джизакская область;
  • Тоиров Олимжон Зувурович — заведующий кафедрой электромашин Ташкентского государственного технического университета;
  • Тулкибаева Фируза Калбаевна — директор средней общеобразовательной школы № 19 Канимехского района, Навоийская область;
  • Туляганова Дилфуза Юлдашовна — мастер производственного обучения профессиональной школы Кибрайского района, Ташкентская область;
  • Тухтамуродов Элбек Дилмуродович — учитель математики специализированной школы-интерната № 1 города Карши, Кашкадарьинская область;
  • Халиков Азамат Кахрамонович — учитель основ государства и права специализированной школы-интерната для незрячих детей № 18 города Карши, Кашкадарьинская область;
  • Хашимова Сабохат Абдуллаевна — профессор кафедры изучения языков Университета общественной безопасности РУз;
  • Худойбердиева Ойтулу Муртазакуловна — учитель географии средней общеобразовательной школы № 13 Миришкорского района, Кашкадарьинская область;
  • Шадияров Алишер Эшпулатович — учитель изобразительного искусства и черчения средней общеобразовательной школы № 6 Дустликского района, Джизакская область;
  • Шихназарова Садокат Умаржан кизи — преподаватель специального предмета техникума общественного здоровья имени Абу Али ибн Сино города Хивы, Хорезмская область;
  • Эргашева Гули Исмоил кизи — декан факультета английской филологии Узбекского государственного университета мировых языков;
  • Эштураев Хушбок Чоршанбиевич — учитель математики специализированной школы Шерабадского района, Сурхандарьинская область;
  • Юлдашев Джамшид Абдималикович — учитель физики средней общеобразовательной школы № 20 Учкудукского района, Навоийская область.

Таким образом глава республики отметил их достойный вклад в развитие системы образования и воспитания в стране, эффективную реализацию реформ в сфере, широкое внедрение в учебный процесс национального и передового зарубежного опыта, инновационных педагогических и информационно-коммуникационных технологий и другие заслуги.

Шавкат Мирзиеев
образование