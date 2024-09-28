Мирзиёев наградил учителей и наставников в связи с их профессиональным праздником

Таким образом глава республики отметил их достойный вклад в развитие системы образования и воспитания в стране, эффективную реализацию реформ в сфере, широкое внедрение в учебный процесс национального и передового зарубежного опыта, инновационных педагогических и информационно-коммуникационных технологий и другие заслуги.