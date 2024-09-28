Мирзиёев наградил учителей и наставников в связи с их профессиональным праздником

ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik. Шавкат Мирзиёев подписал Указ «О награждении группы особо отличившихся работников сферы образования и воспитания в связи с Днем учителей и наставников», сообщает пресс-служба президента Узбекистана.
почетное звание «Узбекистон Республикаси халк укитувчиси» присвоено:
- Абдурахмановой Озоде Дехканбоевне — учителю биологии средней общеобразовательной школы № 25 Куйичирчикского района, Ташкентская область;
- Акрамову Набижону Курбоновичу — учителю математики специализированной школы-интерната № 3 Мархаматского района, Андижанская область;
почетное звание «Узбекистон Республикасида хизмат курсатган халк таълими ходими» присвоено:
- Матмуратову Ихтиёру Курбонбоевичу — учителю математики специализированной школы-интерната Шаватского района, Хорезмская область;
- Раупову Илёсу Ахадовичу — учителю физики средней общеобразовательной школы № 27 Гиждуванского района, Бухарская область;
почетное звание «Узбекистон Республикасида хизмат курсатган ешлар мураббийси» присвоено:
- Ачиловой Манзуре Шералиевне — преподавателю математики академического лицея при Каршинском инженерно-экономическом институте, Кашкадарьинская область;
- Каримову Суюну Амировичу — профессору кафедры узбекского языкознания Самаркандского государственного университета, Самаркандская область;
почетное звание «Узбекистон Республикасида хизмат курсатган спорт устози» присвоено:
- Мендибаеву Бахраму Рустамовичу — старшему тренеру по тяжелой атлетике Республиканской школы высшего спортивного мастерства по спортивным единоборствам;
орденом «Мехнат шухрати» награждены:
- Кувандикова Джамила Яхшибаевна — учитель класса фортепиано детской школы музыки и искусств № 1 города Навои, Навоийская область;
- Мирзахмедов Мирфазил Абдилхакович — ведущий специалист Научно-практического центра педагогического мастерства и международной оценки при Агентстве специализированных образовательных учреждений РУз;
- Рапикова Хафиза Каюмбердиевна — воспитатель дома «Мехрибонлик» № 22 имени А. П. Хлебушкиной, город Ташкент;
- Хомидов Дилшодбек Боходирович — учитель физики негосударственного образовательного учреждения «Академик Саримсаков» Шахриханского района, Андижанская область;
орденом «Дустлик» награждены:
- Азаматова Галина Рауфовна — директор негосударственной дошкольной образовательной организации «Kiddie» Пахтакорского района, Джизакская область;
- Ахмедова Замира Одиловна — воспитатель дошкольной образовательной организации № 35 Чустского района, Наманганская область;
- Болтаева Камбар Абдуллаевна — учитель биологии Президентской школы в городе Бухаре, Бухарская область;
- Гэдди Мишель Дениза — доцент Университета «Янги Узбекистон»;
- Ким Зинаида Константиновна — ведущий специалист управления подготовки педагогических кадров и профессионального развития министерства дошкольного и школьного образования РУз;
- Маджидов Ином Уришевич — ректор Национального университета Узбекистана;
- Машраббекова Азиза Машраббековна — профессор кафедры Центральной Азии Ханкукского университета иностранных языков Республики Корея;
- Мирошкина Ольга Юрьевна — учитель немецкого языка специализированной школы № 60 Мирабадского района, город Ташкент;
- Муминов Сидикжон Мирсобирович — профессор кафедры языкознания Ферганского государственного университета, Ферганская область;
- Мунтеева Гулнара Узакбаевна — преподаватель кафедры народного творчества Нукусского филиала Государственного института искусств и культуры Узбекистана, Каракалпакстан;
- Намазова Кизларсара Муратовна — учитель начальных классов средней общеобразовательной школы № 7 Джаркурганского района, Сурхандарьинская область;
- Степанова Ольга Анатольевна — учитель русского языка и литературы средней общеобразовательной школы № 21 Пахтачийского района, Самаркандская область;
- Тойчубаева Айсулу Маматбековна — учитель начальных классов средней общеобразовательной школы № 10 Ходжаабадского района, Андижанская область;
- Турдиева Ирода Гайратовна — учитель английского языка средней общеобразовательной школы № 96 Китабского района, Кашкадарьинская область;
- Уразалиев Абдуназар Норкулович — мастер производственного обучения профессиональной школы № 1 Баяутского района, Сырдарьинская область;
- Хабибуллина Винера Салиховна — учитель математики средней общеобразовательной школы № 14 Зангиатинского района, Ташкентская область;
орденом «Соглом авлод учун» II степени награждены:
- Абдурахманова Икболхон Юлчиевна — преподаватель биологии академического лицея при Ташкентском педиатрическом медицинском институте;
- Алматов Тура Жураевич — преподаватель специального предмета Кумкурганского агротехнологического техникума, Сурхандарьинская область;
- Астанов Салих Хусенович — профессор кафедры точных наук Бухарского инженерно-технологического института, Бухарская область;
- Ашурова Санобархон Юлдашевна — начальник отдела инновационных проектов, трансфера науки и образовательных технологий Института развития профессионального образования;
- Бокиев Акрам Васиевич — учитель физического воспитания средней общеобразовательной школы № 75 Яккабагского района, Кашкадарьинская область;
- Ибрагимов Рустам Асадович — учитель класса чанга Джизакской специализированной школы искусств, Джизакская область;
- Олимова Анарая Джурахановна — учитель начальных классов средней общеобразовательной школы № 20 Юкаричирчикского района, Ташкентская область;
- Полвонова Юлдузхон Сапарбоевна — учитель математики творческой школы имени Мухаммада Ризо Огахий, Хорезмская область;
- Раззоков Шамсиддин Эргашевич — учитель истории средней общеобразовательной школы № 6 Мингбулакского района, Наманганская область;
- Рафиев Хамракул Талибович — профессор Самаркандского филиала Института переподготовки и повышения квалификации специалистов по физической культуре и спорту, Самаркандская область;
- Рихсиева Гулчехра Шовкатовна — ректор Ташкентского государственного университета востоковедения;
- Султонова Мухайё Ёкуббековна — учитель химии средней общеобразовательной школы № 24 Касансайского района, Наманганская область;
- Таджитдинова Феруза Рахманкуловна — исполнительный директор академического лицея при Навоийском государственном горно-технологическом университете, Навоийская область;
- Турдимуратова Зулфия Ешановна — учитель каракалпакского языка и литературы средней общеобразовательной школы № 9 Муйнакского района, Каракалпакстан;
- Ширинов Хуршид Хасанович — учитель физики Президентской школы в городе Ташкенте;
медалью «Соглом турмуш» награждены:
- Аллаберганова Нилуфар Илёсовна — учитель английского языка специализированной школы № 4 Кошкупырского района, Хорезмская область;
- Арипова Гулнара Талибовна — тренер по стрельбе из лука Республиканской школы высшего спортивного мастерства по зимним и сложным техническим видам спорта;
- Казакова Дилфуза Рейимбаевна — руководитель кружка по изобразительному искусству детской школы «Баркамол авлод» Каракалпакстан;
- Кимсанова Сайидахон Эсоновна — учитель технологии средней общеобразовательной школы № 11 Кувинского района, Ферганская область;
- Мамадалиев Яшаржон Машрабович — учитель физического воспитания средней общеобразовательной школы № 42 Нарынского района, Наманганская область;
- Раджабова Мухаббат Тошпулатовна — учитель изобразительного искусства и черчения средней общеобразовательной школы № 13 Сардобинского района, Сырдарьинская область;
- Самадова Сабина Сабировна — директор негосударственной дошкольной образовательной организации «Kids Akademy» Карманинского района, Навоийская область;
- Ташмухамедова Шахноз Рафиковна — учитель начальных классов средней общеобразовательной школы № 186 Шайхантохурского района, город Ташкент;
- Худоймуродова Хилола Мухиддиновна — учитель родного языка и литературы средней общеобразовательной школы № 36 Кызирыкского района, Сурхандарьинская область;
медалью «Шухрат» награждены:
- Алламбергенова Гулшийра Атамуратовна — учитель математики средней общеобразовательной школы № 26 Ходжейлийского района, Каракалпакстан;
- Атажонова Саидахон Бораталиевна — заведующая кафедрой информационных технологий Андижанского машиностроительного института, Андижанская область;
- Бердиева Умидахон Осимжоновна — директор негосударственного образовательного учреждения «Humo School Academy» Яккасарайского района, город Ташкент;
- Бойкобилова Дилрабо Соатмуродовна — учитель биологии специализированной школы № 17 Бандиханского района, Сурхандарьинская область;
- Буранов Журабек Расулович — учитель информатики средней общеобразовательной школы № 12 Термезского района, Сурхандарьинская область;
- Валиева Зиёда Абдужабборовна — руководитель семейного детского дома «Бахтли келажак сари қадам» Ферганского района, Ферганская область;
- Вахобова Озода Холмуродовна — воспитатель дошкольной образовательной организации № 10 Тайлакского района, Самаркандская область;
- Давронова Дилрабо Шермаматовна — директор Самаркандского городского филиала Ассоциации «SOS — детские деревни Узбекистана», Самаркандская область;
- Исаева Барно Абдужаббаровна — заведующая кафедрой театра и киноискусства Республиканского колледжа музыки и искусства;
- Исмаилова Эрешгул Жораевна — библиотекарь средней общеобразовательной школы № 3 Караулбазарского района, Бухарская область;
- Каримов Абдурашид Мусахонович — доцент кафедры химии Наманганского государственного университета, Наманганская область;
- Кодирова Хавохон Гулямовна — учитель начальных классов средней общеобразовательной школы № 5 города Ферганы, Ферганская область;
- Кориев Рустам Умаржон угли — руководитель негосударственной некоммерческой организации «Ибрат фарзандлари» города Ташкента;
- Курбанов Онгарбай Хожанбергенович — учитель физики Президентской школы в городе Нукусе, Каракалпакстан;
- Курбонов Журабек Абдувохидович — учитель химии специализированной школы Улугнарского района, Андижанская область;
- Кунишева Гулчехра Асадовна — учитель физики средней общеобразовательной школы № 66 Бахмальского района, Джизакская область;
- Махаматкулова Сайёра Абдуллаевна — учитель информатики специализированной школы № 72 Уртачирчикского района, Ташкентская область;
- Музаффорова Ойгул Курбанбоевна — учитель родного языка и литературы средней общеобразовательной школы № 29 Гулистанского района, Сырдарьинская область;
- Муминова Дилноза Пардакуловна — учитель географии средней общеобразовательной школы № 234 Алмазарского района, город Ташкент;
- Насимов Бекзод Шермухаммад угли — учитель информатики Президентской школы в городе Джизаке, Джизакская область;
- Нишанбаев Сабир Зарипбаевич — заведующий лабораторией Института химии растительных веществ Академии наук Республики Узбекистан;
- Нуралиева Нилуфархон Содикжоновна — воспитатель дома-интерната для детей с инвалидностью «Мурувват» Кургантепинского района, Андижанская область;
- Нурмаматова Чарос Курбоновна — учитель немецкого языка средней общеобразовательной школы № 22 Акдарьинского района, Самаркандская область;
- Очилов Анвар Жонпулатович — учитель математики специализированной школы имени Мухаммада аль-Хорезми, город Ташкент;
- Парпиева Нигора Назировна — учитель химии специализированной школы города Кувасая, Ферганская область;
- Пулатов Гайбулла Жололович — учитель биологии специализированной школы-интерната № 5 Чартакского района, Наманганская область;
- Ражабова Сарвиноз Юнусовна — учитель химии средней общеобразовательной школы № 1 Жондорского района, Бухарская область;
- Розиков Ойбек Баходирович — учитель физики средней общеобразовательной школы № 21 Мирзаабадского района, Сырдарьинская область;
- Сабирова Мухайё Хусниддиновна — логопед дома-интерната для детей с инвалидностью «Мурувват» № 1 Алмазарского района, город Ташкент;
- Саидмурадов Шухрат Алишерович — учитель допризывной начальной подготовки средней общеобразовательной школы № 9 Ташкентского района, Ташкентская область;
- Самадов Сардор Сабирович — учитель химии специализированной школы № 11 города Навои, Навоийская область;
- Тагаймуратов Абдуваит Абдимуратович — учитель родного языка и литературы творческой школы имени Абдуллы Кадыри, город Ташкент;
- Тангиров Хуррам Эргашевич — доцент кафедры информатики и цифровых образовательных технологий Джизакского государственного педагогического университета, Джизакская область;
- Тоиров Олимжон Зувурович — заведующий кафедрой электромашин Ташкентского государственного технического университета;
- Тулкибаева Фируза Калбаевна — директор средней общеобразовательной школы № 19 Канимехского района, Навоийская область;
- Туляганова Дилфуза Юлдашовна — мастер производственного обучения профессиональной школы Кибрайского района, Ташкентская область;
- Тухтамуродов Элбек Дилмуродович — учитель математики специализированной школы-интерната № 1 города Карши, Кашкадарьинская область;
- Халиков Азамат Кахрамонович — учитель основ государства и права специализированной школы-интерната для незрячих детей № 18 города Карши, Кашкадарьинская область;
- Хашимова Сабохат Абдуллаевна — профессор кафедры изучения языков Университета общественной безопасности РУз;
- Худойбердиева Ойтулу Муртазакуловна — учитель географии средней общеобразовательной школы № 13 Миришкорского района, Кашкадарьинская область;
- Шадияров Алишер Эшпулатович — учитель изобразительного искусства и черчения средней общеобразовательной школы № 6 Дустликского района, Джизакская область;
- Шихназарова Садокат Умаржан кизи — преподаватель специального предмета техникума общественного здоровья имени Абу Али ибн Сино города Хивы, Хорезмская область;
- Эргашева Гули Исмоил кизи — декан факультета английской филологии Узбекского государственного университета мировых языков;
- Эштураев Хушбок Чоршанбиевич — учитель математики специализированной школы Шерабадского района, Сурхандарьинская область;
- Юлдашев Джамшид Абдималикович — учитель физики средней общеобразовательной школы № 20 Учкудукского района, Навоийская область.
Таким образом глава республики отметил их достойный вклад в развитие системы образования и воспитания в стране, эффективную реализацию реформ в сфере, широкое внедрение в учебный процесс национального и передового зарубежного опыта, инновационных педагогических и информационно-коммуникационных технологий и другие заслуги.