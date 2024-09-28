В Белоруссии анонсировали первую волну расширения БРИКС

«Первая волна расширения, как мы все ожидаем — те, кто подали такие заявления, — будет как раз-таки на саммите в Казани. На сегодняшний момент российское председательство как раз-таки формулирует список этих стран, которые будут в первой волне расширения».
По его словам, первичное расширение БРИКС в общей сложности затронет порядка десяти стран.
БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов — помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
Всего план председательства России в БРИКС в 2024 году включает свыше 250 мероприятий в 11 регионах России, организаторами которых выступают представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, общественные организации и бизнес-сообщества. Ключевым мероприятием станет XVI Саммит БРИКС, который пройдет в Казани