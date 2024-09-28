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Астану посетила делегация Министерства обороны Беларуси

С зарубежными коллегами встретился начальник Юридического департамента Министерства обороны Казахстана Дидар Абишев.

С белорусской стороны в мероприятиях приняли участие заместитель начальника управления — начальник отдела управления правового обеспечения Министерства обороны РБ полковник юстиции Александр Гладышев и замначальника отдела управления правового обеспечения подполковник юстиции Александр Шикалович, пишет ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу МО РК.

В ходе брифингов стороны представили презентационные материалы о системе органов правового обеспечения и перспективах их развития. Состоялись консультации и обмен мнениями по проблемным вопросам юридического сопровождения деятельности вооруженных сил.

Гости из Беларуси также посетили Национальный университет обороны Республики Казахстан и Национальный военно-патриотический центр Вооруженных сил РК, где ознакомились с экспозицией Государственного военно-исторического музея.