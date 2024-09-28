«Решение принял не он»: новые подробности дела министра ЖКХ Дениса Архипова

27 сентября Центральный районный суд Новосибирска продолжил рассмотрение уголовного дела в отношении арестованного этой весной министра ЖКХ Новосибирской области Дениса Архипова. В этот день в качестве свидетеля был опрошен депутат Законодательного собрания, который на протяжении нескольких лет требовал расторгнуть «мусорную концессию». Именно вокруг нее и строится дело Архипова.
По словам заместителя председателя комитета Заксобрания по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам Вадима Агеенко, который сегодня присутствовал в суде, о том, в чем именно обвиняется Архипов, он впервые узнал из прессы. Показания по данному делу он давал уже позже.
Статьи, которые инкриминируются министру — злоупотребление полномочиями и превышение полномочий (ч.1 ст. 286 и ч.3 ст. 285 УК РФ).
По версии следствия, дело обстояло так. Денис Архипов, будучи тогда еще заместителем министра ЖКХ, подписал с АО «Экооператор» договор о предоставлении бюджетных средств в 2018 году. Фирма проиграла конкурс на присвоение статуса регоператора, однако ей все равно было выделено 10 миллионов рублей. В дальнейшем часть средств была возращена в бюджет области, но всю сумму вернуть не удалось: следствие оценивает ущерб бюджету региона в 6,3 миллиона рублей.
Второй эпизод касается компании «Экология-Новосибирск», которая выиграла конкурс на регионального мусорного оператора. В 2021 году организация объявила о готовящемся самобанкротстве, в 2022-м концессия была расторгнута, «ЭН» стала банкротиться и вышла из процедуры с более чем 1,5 миллиардами рублей долга перед подрядчиками.
Позиция министерства ЖКХ и энергетики по этому вопросу звучит так: никакой личной выгоды Архипов не преследовал, единственной целью этого шага было сохранение возможности «Экологии-Новосибирск» вывозить мусор в зимний период (в том числе в новогодние праздники). И при ином исходе бюджет понес бы несравненно больший ущерб, если бы пришлось ликвидировать мусорный коллапс и выстраивать систему заново. Общественный совет при минЖКХ полгода назад даже озвучил примерную сумму затрат в этом случае — 732 миллиона рублей.
Сторона обвинения не стала выдвигать в качестве основного мотива корысть и предположила, что Архипов совершил это из-за заинтересованности в дальнейшей карьере. Обвиняемый отверг и это и виновным себя не признал.
«Правовая оценка действиям при принятии решения о предоставлении требования банку по банковской гарантии дана при рассмотрении Арбитражным судом Новосибирской области, — прокомментировали данный эпизод представители минЖКХ. — Суд констатировал отсутствие признаков незаконного бездействия в отношении министерства и указал, что направление требования о банковской гарантии является правом, а не обязанностью министерства».
Они также подчеркнули, что Архипова некорректно будет называть «бывшим» министром, поскольку приказа об его увольнении так и не поступило — есть только решение суда о временном отстранении от должности.
Депутат Вадим Агеенко согласился с тем, что деньги со счета регоператора стоило истребовать, а уверения «Экологии-Новосибирск» о том, что без них в области настанет мусорный коллапс назвал манипуляцией.
«Не они возят мусор, не министерство возит, не Анисимова [гендиректор “ЭН”] возит — возит перевозчик. Если у него есть на это деньги», — подчеркнул Агеенко.
По поводу отмены Архиповым требования на выплату банковской гарантии Вадим Агеенко предположил, что решение принял не он:
«Он письменно истребовал у них деньги в бюджет. А потом сам же отозвал письмо. Я не знаю, почему он так сделал. Но не думаю, что это было самостоятельное решение. Не министр расторгает концессии, даже если на документе стоит его подпись. Решение принимается выше».
Агеенко также напомнил суду о том, что неоднократно обращался к губернатору по поводу судьбы мусорной концессии. Свою позицию он неоднократно озвучивал также как в Заксобрании, так и в СМИ.
«Вы спрашиваете меня, чем занималась “Экология” все эти годы? Она занималась пиаром. Только им. Брали деньги и говорили красивые слова. Я неоднократно указывал на то, что компания ведет себя откровенно мошенническим образом. И слышал один и тот же ответ: меры принимаются».
Инициатором ареста Архипова и возбуждения в отношении него дела, напомним, стала областная прокуратура.
В марте 2024 года ими был организован круглый стол, на котором представители компаний-перевозчиков заявили о бездействии чиновников минЖКХ. Представлял их юрист Аркадий Шабунин, чье имя неоднократно встречается в арбитражных делах, связанных с вывозом и перевозкой транспорта. Присутствовавший на встрече заместитель Генпрокурора Дмитрий Демешин отметил, что прокуратура неоднократно проверяла работу «ЭН» и выявила немало нарушений, в том числе в работе министра Дениса Архипова. Неистребованная банковская гарантия стала, с их точки зрения, наиболее «тяжелой» для бюджета области.
Через два дня Архипова задержали.
На данный момент основной своей целью министерство ЖКХ назвало справедливое рассмотрение дела в суде. Текущей — смены меры пресечения на более мягкое. Последний раз ходатайство об освобождении подсудимого из-под стражи подавалось в Центральный суд 3 сентября. Оно не было удовлетворено.