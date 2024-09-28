«Решение принял не он»: новые подробности дела министра ЖКХ Дениса Архипова

Позиция министерства ЖКХ и энергетики по этому вопросу звучит так: никакой личной выгоды Архипов не преследовал, единственной целью этого шага было сохранение возможности «Экологии-Новосибирск» вывозить мусор в зимний период (в том числе в новогодние праздники). И при ином исходе бюджет понес бы несравненно больший ущерб, если бы пришлось ликвидировать мусорный коллапс и выстраивать систему заново. Общественный совет при минЖКХ полгода назад даже озвучил примерную сумму затрат в этом случае — 732 миллиона рублей.