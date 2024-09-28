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Рыженков: Минск ответит на умышленное применение Киевом дронов по Беларуси

Белорусский президент ранее отмечал, что украинские беспилотники постоянно нарушают юго-восточную границу республики.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 28 сен — Sputnik. Минск даст «незамедлительный ответ» в случае, если установит, что Киев умышленно применил свои беспилотные летательные аппараты по белорусской территории, заявил глава МИД республики Максим Рыженков.

«Если только будет видно, что есть какие-то именно умышленные действия с точки зрения целевого использования беспилотников по белорусской территории, ответ, как сказал глава нашего государства, будет незамедлительным», — заявил Рыженков агентству РИА Новости.

Украинские БПЛА над Беларусью

Белорусские военные 9 августа сбили более десяти «натовских» ударных беспилотников, которые летели с территории Украины. Еще часть БПЛА была ликвидирована над территорией России под Ярославлем.

Президент республики Александр Лукашенко назвал этот инцидент провокацией и подчеркнул, что «без ответа любые провокации не останутся». Глава государства также подчеркнул, что украинские беспилотники постоянно нарушают юго-восточную границу Беларуси.

О случившемся же Минск проинформировал ЕС, ООН, ОБСЕ и другие международные структуры.

Беларусь заявила о необходимости прекращения Украиной провокационных действий, несущих угрозу втягивания страны в вооруженный конфликт и его распространения на другие государства региона.

По словам Рыженкова, обсуждение данного вопроса на международных площадках не приносит позитивных результатов, так как в качестве первопричины произошедшего Минску называет российскую спецоперацию.

Также Минск пытаются убедить, что залет беспилотников Киева на территорию Беларуси имеет непредумышленный характер.

«Действительно, да, мы поддерживаем Россию, мы — ближайший партнер. Но и страны Запада поддерживают Украину. На самом деле оттуда идет и военная помощь, и наемники, мы же это видим, мы это знаем», — подчеркнул глава МИД.