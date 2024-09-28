Рыженков: Минск ответит на умышленное применение Киевом дронов по Беларуси

МИНСК, 28 сен — Sputnik. Минск даст «незамедлительный ответ» в случае, если установит, что Киев умышленно применил свои беспилотные летательные аппараты по белорусской территории, заявил глава МИД республики Максим Рыженков.
«Если только будет видно, что есть какие-то именно умышленные действия с точки зрения целевого использования беспилотников по белорусской территории, ответ, как сказал глава нашего государства, будет незамедлительным», — заявил Рыженков агентству РИА Новости.
Украинские БПЛА над Беларусью
Белорусские военные 9 августа сбили более десяти «натовских» ударных беспилотников, которые летели с территории Украины. Еще часть БПЛА была ликвидирована над территорией России под Ярославлем.
Президент республики Александр Лукашенко назвал этот инцидент провокацией и подчеркнул, что «без ответа любые провокации не останутся». Глава государства также подчеркнул, что украинские беспилотники постоянно нарушают юго-восточную границу Беларуси.
По словам Рыженкова, обсуждение данного вопроса на международных площадках не приносит позитивных результатов, так как в качестве первопричины произошедшего Минску называет российскую спецоперацию.
Также Минск пытаются убедить, что залет беспилотников Киева на территорию Беларуси имеет непредумышленный характер.
«Действительно, да, мы поддерживаем Россию, мы — ближайший партнер. Но и страны Запада поддерживают Украину. На самом деле оттуда идет и военная помощь, и наемники, мы же это видим, мы это знаем», — подчеркнул глава МИД.