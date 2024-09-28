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Патрушев встретился с командованием Балтийского флота

КАЛИНИНГРАД, 28 сен — РИА Новости. Помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев встретился в Калининграде с командованием Балтийского флота.

Источник: РИА "Новости"

«На проведенном в штабе флота совещании с участием командующего Балтийским флотом Сергея Липилина обсуждена военно-политическая обстановка в Балтийском регионе, а также меры, направленные на реализацию и защиту национальных интересов России в Балтийском море и других районах Мирового океана», — сообщили в аппарате помощника главы государства.

Там уточнили, что «отдельное внимание уделено вопросам боевой подготовки сил и войск флота, его возможностям по обеспечению безопасности морской деятельности Российской Федерации, поддержанию оперативных и боевых возможностей на необходимом уровне, обеспечивающем военную безопасность с океанских и морских направлений». «Выработаны предложения, связанные со стратегическим развитием Военно-морского флота», — указано в сообщении.