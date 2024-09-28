В Астане может пройти новый раунд переговоров по Сирии

В МИДе также отметили, что подтверждён настрой на продолжение совместных усилий стран-гарантов «Астанинского процесса» по содействию комплексному урегулированию в САР на основе уважения её суверенитета, единства и территориальной целостности. И отмечена важность организации в удобные для всех сторон сроки 22-й Международной встречи по Сирии в координации с властями Республики Казахстан.