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В Астане может пройти новый раунд переговоров по Сирии

Главы МИД «Астанинской тройки» встретились в Нью-Йорке.

Источник: МИД России

АСТАНА, 28 сен — Sputnik. В Казахстане проведут новую 22-ю встречу по Сирии. Такое решение приняли главы МИД Астанинской пятерки.

Информацию об этом сообщили в МИД России после встречи участников «Астанинской тройки» на полях 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

«Отмечена важность организации в удобные для всех сторон сроки 22-й Международной встречи по Сирии в координации с властями Республики Казахстан», — говорится в сообщении.

В астанинский формат входят Россия, Иран, Турция как страны — гаранты процесса по урегулированию сирийского кризиса, а также представители правительства и оппозиции Сирии, ООН и страны-наблюдатели — Иордания, Ливан и Ирак.

В МИДе также отметили, что подтверждён настрой на продолжение совместных усилий стран-гарантов «Астанинского процесса» по содействию комплексному урегулированию в САР на основе уважения её суверенитета, единства и территориальной целостности. И отмечена важность организации в удобные для всех сторон сроки 22-й Международной встречи по Сирии в координации с властями Республики Казахстан.

По итогам трехсторонней встречи главы внешнеполитических ведомств России, Ирана и Турции провели консультации со спецпосланником Генсекретаря ООН по Сирии Педерсеном.

«Ему адресован совместный призыв активизировать усилия по поиску подходящей площадки для перезапуска диалога в формате межсирийского Конституционного комитета», — отметил МИД России.

Переговоры ведутся с 2017 года. При этом, в июне 2023 года МИД Казахстана заявил, что прошедшая встреча в Астане была заключительной.