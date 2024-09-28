Геннадий Головкин подписал меморандум с Генпрокуратурой Казахстана

Президент комитета Геннадий Головкин и генеральный прокурор Берик Асылов провели встречу, на которой обсуждали сотрудничество и совместные меры по укреплению законности в сфере спорта, недопущение хищений бюджетных средств и других преступлений, продвижение здорового образа жизни, особенно профилактики наркомании среди молодежи.