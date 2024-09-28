Геннадий Головкин подписал меморандум с Генпрокуратурой Казахстана

АСТАНА, 28 сен — Sputnik. Национальный олимпийский комитет заключил Меморандум с Генпрокуратурой Казахстана.
Президент комитета Геннадий Головкин и генеральный прокурор Берик Асылов провели встречу, на которой обсуждали сотрудничество и совместные меры по укреплению законности в сфере спорта, недопущение хищений бюджетных средств и других преступлений, продвижение здорового образа жизни, особенно профилактики наркомании среди молодежи.
«В рамках исполнения поручений Главы государства мы должны вместе с уполномоченным органом обеспечить решение ключевых задач в профессиональном спорте и обновление законодательства в этой сфере».
В результате стороны договорились об активном информационном взаимодействии, проведении совместных анализов, проектов, в том числе по популяризации спорта в правоохранительных органах в целях взращивания выдающихся спортсменов среди сотрудников силовых органов.