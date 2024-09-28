Трентон
+18°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Геннадий Головкин подписал меморандум с Генпрокуратурой Казахстана

Планируется совместная борьба с хищениями в спорте.

Источник: Пресс-служба Генеральной прокуратуры Казахстана

АСТАНА, 28 сен — Sputnik. Национальный олимпийский комитет заключил Меморандум с Генпрокуратурой Казахстана.

Президент комитета Геннадий Головкин и генеральный прокурор Берик Асылов провели встречу, на которой обсуждали сотрудничество и совместные меры по укреплению законности в сфере спорта, недопущение хищений бюджетных средств и других преступлений, продвижение здорового образа жизни, особенно профилактики наркомании среди молодежи.

«В рамках исполнения поручений Главы государства мы должны вместе с уполномоченным органом обеспечить решение ключевых задач в профессиональном спорте и обновление законодательства в этой сфере».

отметил Берик Асылов.

В результате стороны договорились об активном информационном взаимодействии, проведении совместных анализов, проектов, в том числе по популяризации спорта в правоохранительных органах в целях взращивания выдающихся спортсменов среди сотрудников силовых органов.

Прокуратура