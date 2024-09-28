Мэр Сергей Петрин побывал в открывшейся после ремонта детской школе искусств № 16

На ремонт школу закрыли в марте этого года. За минувшие месяцы в здании привели в порядок инженерные коммуникации, отремонтировали кровлю, отреставрировали фасад, отремонтировали помещения учебных классов, а также концертный зал. В общей сложности на эти цели потратили немногим более 52 млн рублей. Средства были выделены из федерального бюджета. Работы проводились в рамках национального проекта «Культура».
«Ремонт здания — это только малая часть, важнее, конечно, коллектив и та атмосфера, которая царит в этом учреждении. Обновленное пространство, которое сейчас есть, надеюсь, будет приносить интересные творческие решения и мысли. А с такими талантами и способностями учеников школы эти идеи получится воплотить в жизнь и создать что-то новое», — отметил Сергей Петрин.
Министр культуры Мария Мазур подчеркнула, что важно и в дальнейшем создавать для детей такие условия, в которых они они смогут развивать свои таланты. А вице-мэр Любовь Кулакова заметила, что теперь образовательное учреждение соответствует всем требованиям.
Пространство после ремонта стало современным, светлым. В рамках ремонта обновили мебель и купили новое оборудование.
В честь открытия школы, специально для высокопоставленных гостей из министерства культуры и мэрии, учащиеся школы подготовили концерт, в котором приняли участие ребята из «Театра костюма “Вдохновение”, а также “Волшебники двора”, по праву считающиеся не только визитной карточкой школы, но и всего города.