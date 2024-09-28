Мэр Сергей Петрин побывал в открывшейся после ремонта детской школе искусств № 16

«Ремонт здания — это только малая часть, важнее, конечно, коллектив и та атмосфера, которая царит в этом учреждении. Обновленное пространство, которое сейчас есть, надеюсь, будет приносить интересные творческие решения и мысли. А с такими талантами и способностями учеников школы эти идеи получится воплотить в жизнь и создать что-то новое», — отметил Сергей Петрин.