Местное самоуправление в Красноярском крае получит поддержку на 6 миллиардов рублей

«В решении вопросов местного значения необходима активная позиция жителей, бизнеса и местных администраций. Это одно из условий участия в программе. Для нас важно поддержать активных, готовых на преобразование среды граждан, укрепить социальные связи и доверие между жителями и органами местного самоуправления», — прокомментировала региональный министр экономики и регионального развития Татьяна Магдибур.
Основные проекты Абанский район капитальный ремонт здания средней школы, замена старой угольной котельной (обеспечивает теплом все социальные объекты села Устьянск). Курагинский район возведение многофункционального культурно-развивающего центра на 150 мест в селе Березовское, покупка двух станций очистки воды. Дивногорск реконструкция водопровода (обеспечивает холодной водой более 5 тысяч жителей города и 5 социальных объектов).
Ранее «ФедералПресс» сообщал, как инициативы красноярских муниципалитетов поддержат деньгами.