Местное самоуправление в Красноярском крае получит поддержку на 6 миллиардов рублей

«В решении вопросов местного значения необходима активная позиция жителей, бизнеса и местных администраций. Это одно из условий участия в программе. Для нас важно поддержать активных, готовых на преобразование среды граждан, укрепить социальные связи и доверие между жителями и органами местного самоуправления», — прокомментировала региональный министр экономики и регионального развития Татьяна Магдибур.