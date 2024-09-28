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Местное самоуправление в Красноярском крае получит поддержку на 6 миллиардов рублей

КРАСНОЯРСК, 28 сентября, ФедералПресс. Муниципалитеты в Красноярском крае в ближайшие три года получат поддержку на сумму свыше 6 миллиардов рублей. С такими параметрами была утверждена региональным правительством госпрограмма «Поддержка комплексного развития территорий и содействие развитию местного самоуправления».

Источник: Reuters

«В решении вопросов местного значения необходима активная позиция жителей, бизнеса и местных администраций. Это одно из условий участия в программе. Для нас важно поддержать активных, готовых на преобразование среды граждан, укрепить социальные связи и доверие между жителями и органами местного самоуправления», — прокомментировала региональный министр экономики и регионального развития Татьяна Магдибур.

Основные проекты Абанский район капитальный ремонт здания средней школы, замена старой угольной котельной (обеспечивает теплом все социальные объекты села Устьянск). Курагинский район возведение многофункционального культурно-развивающего центра на 150 мест в селе Березовское, покупка двух станций очистки воды. Дивногорск реконструкция водопровода (обеспечивает холодной водой более 5 тысяч жителей города и 5 социальных объектов).

Ранее «ФедералПресс» сообщал, как инициативы красноярских муниципалитетов поддержат деньгами.

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