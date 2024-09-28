Spiegel назвал позорным выступление Зеленского на встрече с Трампом

Она считает, что можно было в буквальном смысле видеть мучения Зеленского, когда он стоял перед камерами рядом с Трампом и последний заявил о хороших отношениях с президентом РФ Владимиром Путиным. Зеленский при этом «судорожно старался контролировать черты своего лица и пытался выглядеть расслабленным». Слова же Трампа о том, что «для танго нужны двое», выглядели как упрек в том, что украинское руководство недостаточно делает для налаживания отношений с ним.