Spiegel назвал позорным выступление Зеленского на встрече с Трампом

«Напряженное и неловкое совместное выступление опять-таки показало, что между этими двумя мужчинами вообще нет никакой химии», — отметила обозреватель издания.
Она считает, что можно было в буквальном смысле видеть мучения Зеленского, когда он стоял перед камерами рядом с Трампом и последний заявил о хороших отношениях с президентом РФ Владимиром Путиным. Зеленский при этом «судорожно старался контролировать черты своего лица и пытался выглядеть расслабленным». Слова же Трампа о том, что «для танго нужны двое», выглядели как упрек в том, что украинское руководство недостаточно делает для налаживания отношений с ним.
«Позорное выступление с Трампом наверняка было низшей точкой в поездке Зеленского в США, но в действительности не было и ярких моментов», — говорится в статье.
Обозреватель журнала напомнила, что Зеленский на полях Генассамблеи ООН встретился с лидерами нескольких стран, в том числе с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. «Но на родину он не привезет с собой конкретных результатов и ощутимых успехов», — говорится в материале.
Президент США Джо Байден не дал разрешения наносить удары американским оружием вглубь России, а так называемый план победы Зеленского встретили в Белом доме весьма сдержанно еще до встречи двух президентов, указала обозреватель Spiegel.
Переговоры Зеленского и Трампа прошли 27 сентября в Trump Tower в Нью-Йорке, они продлились около часа.
Выборы главы государства пройдут в США 5 ноября. Трамп утвержден кандидатом от республиканцев, его конкурентом со стороны демократов является вице-президент Камала Харрис. Трамп неоднократно обвинял демократов в неспособности урегулировать украинский конфликт.
Напарник Трампа по предвыборной гонке, кандидат в вице-президенты Джеймс Дэвид Вэнс ранее заявлял, что план Трампа по мирному урегулированию украинского кризиса предполагает создание демилитаризованной зоны по нынешней линии разграничения между Россией и Украиной, а также предоставление РФ гарантий нейтрального статуса Украины.