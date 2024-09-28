Казахстан и ООН: Глава МИД провёл ряд двусторонних встреч

В ходе встречи глава внешнеполитического ведомства РК отметил неизменную поддержку, оказываемую Казахстаном развивающимся странам, не имеющих выхода к морю (РСНВМ), в том числе, исходя из собственного опыта. В данном контексте было отмечено проведение Первой конференции ООН по вопросам РСНВМ в 2003 году в г. Алматы, где была принята первая десятилетняя Алматинская программа действий, направленная на удовлетворение особых потребностей РСНВМ.