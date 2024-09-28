Казахстан и ООН: Глава МИД провёл ряд двусторонних встреч

В ходе встречи глава внешнеполитического ведомства РК отметил неизменную поддержку, оказываемую Казахстаном развивающимся странам, не имеющих выхода к морю (РСНВМ), в том числе, исходя из собственного опыта. В данном контексте было отмечено проведение Первой конференции ООН по вопросам РСНВМ в 2003 году в г. Алматы, где была принята первая десятилетняя Алматинская программа действий, направленная на удовлетворение особых потребностей РСНВМ.
В свою очередь Р. Фатима выразила благодарность за вклад Казахстана в подготовку проведения предстоящей Третьей конференции ООН по РСНВМ, которая состоится в г. Габороне (Ботсвана) в декабре текущего года.
На полях ГА ООН глава МИД Казахстана также провёл двусторонние встречи с Премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем и Министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи.
Стороны обсудили перспективы развития взаимодействия Казахстана с указанными странами и обменялись мнениями касательно региональной и глобальной повесток дня. Была достигнута договорённость продолжить развитие сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес.
Кроме того, Казахстан и Сьерра-Леоне подписали Соглашение об освобождении от визовых требований владельцев дипломатических и служебных паспортов.