Захарова обвинила Кишинев в попытках вытеснить русскоязычный контент

«По сути, предпринятые Соединенными Штатами шаги вышли за пределы рестрикций как таковых, и стали объявлением со стороны Вашингтона полноформатной войны свободе слова как явлению. Под надуманными предлогами США подвергли атаке как СМИ, так и персонально профессионалов медиасферы, журналистов, чья личная безопасность была поставлена под угрозу. Расцениваем такие действия американской администрации как бесцеремонное нападение на саму профессию журналиста, а также как проявление неуважения к человеческому достоинству», — подчеркнула Захарова.