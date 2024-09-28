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Захарова обвинила Кишинев в попытках вытеснить русскоязычный контент

Захарова: Кишинев пытается лишить население Молдавии ресурсов на русском языке.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Кишинёв, блокируя сайты российских СМИ, в том числе РИА Новости, старается лишить население Молдавии ресурсов на русском языке и пытается вытеснить русскоязычный контент из информационного пространства страны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Служба информации и безопасности (СИБ) Молдавии потребовала от операторов мобильной и интернет-связи заблокировать доступ пользователей из республики к семи сайтам, среди них шесть из России, в частности, сайт РИА Новости, сайт РИА Новости Крым, сайт государственного совета республики и еще несколько крымских ресурсов. Уточняется, что уведомление СИБ было оформлено и отправлено операторам 25 сентября.

«Русофобский режим Майи Санду, следуя примеру стран Запада, не в первый раз блокирует доступ к многочисленным русскоязычным новостным порталам с целью вытеснения русскоязычного контента и СМИ из информационного пространства страны. Подобным образом официальный Кишинев старается лишить свое население информресурсов на русском языке, который является основным средством общения для подавляющего большинства граждан Молдавии».

говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте российского дипведомства.

Она подчеркнула, что молдавские власти, видимо, стремятся «не отстать от “преуспевших” в репрессиях» против российских медиаресурсов Украины и Прибалтики.

«Сложившемуся тягостному положению дел в вопросе обеспечения всеобщего доступа к информации потворствуют своим лицемерным молчанием профильные международные организации и правозащитные структуры, призванные по долгу службы защищать свободу слова и плюрализм мнений. Как и во многих других случаях, и в этот раз они демонстрируют свою дисфункцию, полную утрату самостоятельности», — отметила официальный представитель МИД РФ.

Она напомнила, что Вашингтон в середине сентября так же ужесточил санкционный режим против российских СМИ, в том числе медиагруппы «Россия сегодня».

«По сути, предпринятые Соединенными Штатами шаги вышли за пределы рестрикций как таковых, и стали объявлением со стороны Вашингтона полноформатной войны свободе слова как явлению. Под надуманными предлогами США подвергли атаке как СМИ, так и персонально профессионалов медиасферы, журналистов, чья личная безопасность была поставлена под угрозу. Расцениваем такие действия американской администрации как бесцеремонное нападение на саму профессию журналиста, а также как проявление неуважения к человеческому достоинству», — подчеркнула Захарова.

Захарова Мария