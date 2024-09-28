Захарова обвинила Кишинев в попытках вытеснить русскоязычный контент

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Кишинёв, блокируя сайты российских СМИ, в том числе РИА Новости, старается лишить население Молдавии ресурсов на русском языке и пытается вытеснить русскоязычный контент из информационного пространства страны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Служба информации и безопасности (СИБ) Молдавии потребовала от операторов мобильной и интернет-связи заблокировать доступ пользователей из республики к семи сайтам, среди них шесть из России, в частности, сайт РИА Новости, сайт РИА Новости Крым, сайт государственного совета республики и еще несколько крымских ресурсов. Уточняется, что уведомление СИБ было оформлено и отправлено операторам 25 сентября.
«Русофобский режим Майи Санду, следуя примеру стран Запада, не в первый раз блокирует доступ к многочисленным русскоязычным новостным порталам с целью вытеснения русскоязычного контента и СМИ из информационного пространства страны. Подобным образом официальный Кишинев старается лишить свое население информресурсов на русском языке, который является основным средством общения для подавляющего большинства граждан Молдавии».
Она подчеркнула, что молдавские власти, видимо, стремятся «не отстать от “преуспевших” в репрессиях» против российских медиаресурсов Украины и Прибалтики.
«Сложившемуся тягостному положению дел в вопросе обеспечения всеобщего доступа к информации потворствуют своим лицемерным молчанием профильные международные организации и правозащитные структуры, призванные по долгу службы защищать свободу слова и плюрализм мнений. Как и во многих других случаях, и в этот раз они демонстрируют свою дисфункцию, полную утрату самостоятельности», — отметила официальный представитель МИД РФ.
Она напомнила, что Вашингтон в середине сентября так же ужесточил санкционный режим против российских СМИ, в том числе медиагруппы «Россия сегодня».
«По сути, предпринятые Соединенными Штатами шаги вышли за пределы рестрикций как таковых, и стали объявлением со стороны Вашингтона полноформатной войны свободе слова как явлению. Под надуманными предлогами США подвергли атаке как СМИ, так и персонально профессионалов медиасферы, журналистов, чья личная безопасность была поставлена под угрозу. Расцениваем такие действия американской администрации как бесцеремонное нападение на саму профессию журналиста, а также как проявление неуважения к человеческому достоинству», — подчеркнула Захарова.