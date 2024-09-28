Узбекистан установил дипотношения с Багамами

«Узбекистан стремится к расширению числа своих партнеров по всему миру. Вместе с моим коллегой, министром иностранных дел Фредериком А. Митчеллом подчеркнули, что, несмотря на большое расстояние, существует множество точек соприкосновения для установления плодотворных связей», — заявил он.