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Узбекистан установил дипотношения с Багамами

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Содружество Багамских Островов стало 156-м государством, с которым Узбекистан установил дипломатические отношения, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: МИД РУз

Государство находится в Северной Америке.

О подписании совместного коммюнике с министром иностранных дел содружества Фредериком Митчеллом сообщил глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов.

«Узбекистан стремится к расширению числа своих партнеров по всему миру. Вместе с моим коллегой, министром иностранных дел Фредериком А. Митчеллом подчеркнули, что, несмотря на большое расстояние, существует множество точек соприкосновения для установления плодотворных связей», — заявил он.

Ранее сообщалось о том, что Узбекистан установил дипломатические отношения с государством Того, расположенном в Западной Африке, а также с другими африканскими странами — Бурунди, Ботсваной и Либерией.

дипломатия