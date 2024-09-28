Песков прокомментировал корректировку российской ядерной политики

«Официальное заявление — есть официальное заявление. Тем более когда оно делается на таком высоком или даже высшем уровне. И конечно, мы строим свое понимание о подходах наших визави, или наших партнеров, или наших противников, недругов, именно основываясь на этих официальных заявлениях. Поэтому, да, это абсолютное зеркало той позиции, которую они занимают», — сказал Песков.