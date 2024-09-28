Речан: мы будем добиваться того, чтобы наши земли не продавались иностранцам

КИШИНЕВ, 28 сен — Sputnik. Премьер-министр Молдовы Дорин Речан назвал ложью сообщения о том, что Молдова в процессе вступления в ЕС должна будет предоставить возможность покупки земель в стране иностранным гражданам.
«Наша позиция по свободной продаже сельскохозяйственных земель ясна: Молдова в процессе переговоров о вступлении добьется того, что отвечает нашим национальным интересам», — написал Речан на своей странице в соцсети.
Он подчеркнул, что Молдова в переговорном процессе «не подписывает документы вслепую и ведет переговоры в интересах страны».
«И мы будем добиваться того, чтобы наши земли не продавались иностранцам. В ЕС есть множество государств, которые и сейчас имеют ограничения на продажу земли иностранцам. Так же поступим и мы», — заверил премьер.
Ранее посол ЕС Янис Мажейкс в интервью сообщил, что предоставление Молдовой права на покупку земли в стране иностранцам является одним из аспектов переговоров о вступлении республики в Евросоюз.