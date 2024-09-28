«Хезболла» признала гибель своего лидера Насраллы из-за авиаудара Израиля

Вместе с Насраллой погибла его взрослая дочь Зейнаб, пишут израильские СМИ. Она известна своей преданностью «Хезболле». Израильские ВВС выложили инфографику с верхушкой «Хезболлы», на которой из 11 человек все, кроме одного, подписаны как убитые. В живых остался только региональный командир Абу Али Рида. Он организовывал диверсии в Израиле и разрабатывал сценарии нападений на позиции израильской армии, отметила пресс-служба ВВС.