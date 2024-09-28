Молдавский МИД опубликовал список избирательных участков на выборах

Министерство иностранных дел опубликовало список и адреса избирательных участков, которые откроются за рубежом для голосования на республиканском конституционном референдуме и президентских выборах 20 октября.
Согласно документу, в России молдавские граждане смогут проголосовать только на двух избирательных участках, оба расположены в Москве. Для граждан Молдовы в Китае, на Кипре, в ОАЭ, Эстонии, Азербайджане, Японии, Латвии, Литве, Норвегии, Польше, Катаре и Венгрии будет открыто по одному избирательному участку.
Молдаване в США смогут реализовать свое право голоса на 17 избирательных участках, 7 участков будут открыты для наших соотечественников, которые находятся в Канаде. Граждане нашей страны в Германии смогут проголосовать на 26 участках, во Франции будут открыты 18 избирательных участков.
Больше всего участков — 60 будет открыто в Италии, 17 — в Великобритании, в Румынии — 16 избирательных участков.
По данным властей, всего для проведения республиканского конституционного референдума и президентских выборов 20 октября в 37 странах будут открыты 228 избирательных участков.
Со списком и адресами избирательных участков, организованных за пределами Республики Молдова, можно ознакомиться по ссылке.