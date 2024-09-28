Молдавский МИД опубликовал список избирательных участков на выборах

Согласно документу, в России молдавские граждане смогут проголосовать только на двух избирательных участках, оба расположены в Москве. Для граждан Молдовы в Китае, на Кипре, в ОАЭ, Эстонии, Азербайджане, Японии, Латвии, Литве, Норвегии, Польше, Катаре и Венгрии будет открыто по одному избирательному участку.