Референдум о ЕС может вести к объединению Молдавии и Румынии, заявили в ПМР

Депутат ПМР также считает, что в случае успеха команды молдавского президента Майи Санду в вопросе одобрения прозападного курса избирателями, власти Молдавии усилят давление и на свою оппозицию, и на Приднестровье. По его словам, цель таких действий заключается в том, чтобы приднестровцы не сопротивлялись уходу в сторону Запада и Румынии. «Приднестровцев нужно, так сказать, “подготовить”. А как? Вариант: организовать гуманитарную катастрофу, когда у людей не будет работы, зарплат, пенсий; возможно, российского газа. В холодных домах и с недоеданием люди, как представляется националистам, будут сговорчивее в согласии воспринять западные и румынские “ценности”, а заодно отказаться от дружбы с Россией», — отметил Сафонов.