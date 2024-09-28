Мэр Краснодара Евгений Наумов наградил заслуженных жителей в День города

28 сентября в Краснодаре наградили заслуженных жителей. Торжественная церемония прошла в Муниципальном концертном зале.
Глава города Евгений Наумов и председатель городской Думы Вера Галушко вручили награды «Почётный гражданин Краснодара», памятные медали «За заслуги» и Почётные грамоты местной администрации. Награды были вручены жителям за многолетний труд и активное участие в жизни города.
«Краснодар — самый молодой миллионник в России, тёплый, радушный, гостеприимный. Конечно, в городе есть трудности, но благодаря выдающимся людям, которые живут в городе, он становится год от года лучше и лучше», — сказал Евгений Наумов. Мэр признался, что где бы он не находился, через три дня он начинаем скучать по дому и выразил желание, чтобы это чувство было у каждого жителя.
В рамках торжественного собрания состоялась церемония вручения наград «Почётный гражданин города Краснодара» представителям образования, науки, культуры, спорта, ветеранам правоохранительных органов. Среди награждённых в этом году— доктор медицинских наук Александр Барышев, тренер Евгений Трефилов, народный артист России Анатолий Горгуль и директор 36-й гимназии Надежда Давыдова. Всего почётные награды получили 11 человек.
«Это хорошая краснодарская традиция — в День города чествовать людей, которые внесли весомый вклад в развитие нашего города».
Также в День города были вручены памятные медали «За заслуги» и Почётные грамоты. Командир третьей группы добровольческого отряда «Барс» Сергей Папонов зачитал поздравления от краснодарцев, участвующих в специальной военной операции, и вручил медали тем, кто оказывает помощь бойцам.
28 сентября 2024 года Краснодару исполнился 231 год. Утром в городе запустили Цветочные часы. С днём рождения Краснодар поздравил бургомистр города-побратима из Австрии доктор Андреас Рабль.