Мэр Краснодара Евгений Наумов наградил заслуженных жителей в День города

«Краснодар — самый молодой миллионник в России, тёплый, радушный, гостеприимный. Конечно, в городе есть трудности, но благодаря выдающимся людям, которые живут в городе, он становится год от года лучше и лучше», — сказал Евгений Наумов. Мэр признался, что где бы он не находился, через три дня он начинаем скучать по дому и выразил желание, чтобы это чувство было у каждого жителя.