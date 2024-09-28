В Петербурге 2 октября будут отмечать новый праздник

Праздник будут отмечать именно в эту дату потому, что 2 октября 1940 года был принят указ президиума Верховного Совета СССР о государственных трудовых резервах. Тогда он установил три типа училищ: ремесленные, железнодорожные и фабрично-заводские.
В Петербурге на сегодня функционируют 116 учебных заведений, предлагающих программы среднего профессионального образования, и в них обучается 125,7 тысячи студентов.
По данным пресс-службы, интерес школьников к профессиям среднего звена растёт: 60% девятиклассников выбирают дальнейшее обучение в учреждениях СПО. Сейчас среди них наиболее популярны профессии в области информационной безопасности, монтажа и ремонта электронных устройств, а также кулинарного мастерства.