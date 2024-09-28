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Медведева: референдум в Молдове незаконен, так как пройдет одновременно с выборами

Власти понимают, что их шансы на победу идут стремительно вниз, поэтому они решили провести референдум в один день с президентскими выборами, считает общественник.

Референдум, который пройдет в Молдове, — это политическая технология, которая должна сделать определенную рекламу Майе Санду, да и сам плебисцит незаконен, так как его проводят одновременно с президентскими выборами, что противоречит молдавскому законодательству. Об этом в комментарии для Sputnik Молдова рассказала председатель общественной организации «Молодая гвардия» Екатерина Медведева.

«Это базовое нарушение, которое не должно поддерживаться нашим народом. На референдуме я не возьму бюллетень, соответственно, я не буду принимать в нем участие. Плебисцит является незаконной игрой в пользу Майи Санду», — отметила Медведева.

По мнению эксперта, участие в референдуме легитимизирует незаконный процесс, который был запущен только для избирательной кампании Санду.

«Незаконные решения и незаконные изменения в Конституции не должны происходить и не должны поддерживаться гражданами Республики Молдова», — подытожила Медведева.

Конституционный республиканский референдум и выборы президента Молдовы состоятся 20 октября 2024 года.