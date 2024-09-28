Медведева: референдум в Молдове незаконен, так как пройдет одновременно с выборами

Референдум, который пройдет в Молдове, — это политическая технология, которая должна сделать определенную рекламу Майе Санду, да и сам плебисцит незаконен, так как его проводят одновременно с президентскими выборами, что противоречит молдавскому законодательству. Об этом в комментарии для Sputnik Молдова рассказала председатель общественной организации «Молодая гвардия» Екатерина Медведева.