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Русскоязычную журналистку выгнали со встречи с президентом Молдавии

Охрана президента Молдавии выгнала журналистку Дроздецкую из-за русского языка.

Источник: Reuters

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Журналистку Светлану Дроздецкую выгнали со встречи Майи Санду с диаспорой в Италии за русский язык, сообщает Sputnik Молдова в Telegram-канале.

«Свое решение никто никак не обосновал, но, по всей видимости, госпожа Санду решила, что русскоговорящая команда не достойна присутствовать на приеме с соотечественниками», — цитирует агентство журналистку.

Как предположила Дроздецкая, президент Молдавии настолько испугалась «опасных журналистов», что их даже передали итальянской полиции.

«Лучше бы так на преступников реагировали», — предложила она.

Ранее в субботу официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Кишинев старается лишить население Молдавии ресурсов на русском языке и стремится вытеснить русскоязычный контент с территории страны.