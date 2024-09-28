Русскоязычную журналистку выгнали со встречи с президентом Молдавии

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Журналистку Светлану Дроздецкую выгнали со встречи Майи Санду с диаспорой в Италии за русский язык, сообщает Sputnik Молдова в Telegram-канале.
«Свое решение никто никак не обосновал, но, по всей видимости, госпожа Санду решила, что русскоговорящая команда не достойна присутствовать на приеме с соотечественниками», — цитирует агентство журналистку.
Как предположила Дроздецкая, президент Молдавии настолько испугалась «опасных журналистов», что их даже передали итальянской полиции.
«Лучше бы так на преступников реагировали», — предложила она.
Ранее в субботу официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Кишинев старается лишить население Молдавии ресурсов на русском языке и стремится вытеснить русскоязычный контент с территории страны.