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Виктория Фуртунэ в воскресенье, 29 сентября вступает в избирательную гонку

Виктория представит свое видение текущей ситуации и решения, которые предлагает, чтобы народ жил достойно и пользовался уважением со стороны ответственного руководства.

Виктория Фуртунэ:

Начиная с завтрашнего дня, я вступаю в избирательную гонку, в которой намерена лично встретиться с как можно большим количеством людей, чтобы узнать напрямую о проблемах каждого, как и должен делать народный президент. Завтра я начну в Хынчештах, моем родном городе, где я родилась и провела детство. Жду вас в 12:00 по адресу ул. Mihalcea Hincu, 132 рядом с Примэрией г. Хынчешты, где я представлю свое видение текущей ситуации и решения, которые я предлагаю, чтобы наш народ жил достойно и пользовался уважением со стороны ответственного руководства.