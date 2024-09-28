Лавров: США и Британия готовят Европу к самоубийственной авантюре против РФ

«В отношении России объявлена цель нанесения ей стратегического поражения — почти, как планировали Лондон и Вашингтон в мае 1945 года, разрабатывая еще до окончания Второй мировой войны операцию под названием “Немыслимое” по уничтожению Советского Союза. Тогда это держалось в строжайшем секрете. А нынешние англосаксонские стратеги своих замыслов не скрывают. Правда, пока рассчитывают победить Россию руками нелегитимного неонацистского киевского режима, но уже готовят и Европу к тому, чтобы и она бросилась в самоубийственную авантюру», — сказал министр.