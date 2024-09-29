В Пермском крае проводят в последний путь Сергея Жужгова, погибшего на СВО

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что 28 сентября в селе Шерье Нытвенского округа простились со снайпером Вячеславом Дёминым. Он служил в звании рядового и погиб 4 июля, оставшись верным военной присяге. Днём ранее, 27 сентября, в Березниках похоронили погибшего на спецоперации молодого рядового Владимира Белкина. Все, кто знал погибших бойцов, оставляют многочисленные соболезнования под сообщениями об их кончине.