В Пермском крае проводят в последний путь Сергея Жужгова, погибшего на СВО

Друзья и родные проводят в последний путь Сергея Жужгова, погибшего на СВО, 29 сентября рассказали в администрации Большесосновского округа Пермского края.
Гражданская панихида по погибшему будет проходить в Юрковском сельском Доме культуры на улице Заречной, 24. Её начало запланировано на 12: 00.
О том, в каких войсках служил боец из Прикамья и при каких обстоятельствах он погиб, в местной администрации не сообщают.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что 28 сентября в селе Шерье Нытвенского округа простились со снайпером Вячеславом Дёминым. Он служил в звании рядового и погиб 4 июля, оставшись верным военной присяге. Днём ранее, 27 сентября, в Березниках похоронили погибшего на спецоперации молодого рядового Владимира Белкина. Все, кто знал погибших бойцов, оставляют многочисленные соболезнования под сообщениями об их кончине.