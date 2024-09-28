Швейцария выразила желание стать мостом между Западом и Глобальным Югом

«Чего Швейцария хочет больше всего, так это дипломатического решения, проведения саммита во имя мира, саммита, на котором мы будут переговоры о справедливом и прочном мире на Украине. Поэтому мы сделаем все, что в наших силах, чтобы поддержать инициативы, которые приведут нас в этом направлении. Мы видим свою роль, среди прочего, в качестве связующего звена между видением Запада и видением Глобального Юга на пути к миру», — сказал Бидо.
Конференция по Украине прошла в швейцарском Бюргенштоке
Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин также назвал невозможными переговоры с теми, кто «без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики». Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, «с учётом этой авантюры», разговаривать с Украиной Россия не будет.