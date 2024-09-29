Почему Украина потеряла Крым — Лавров

«Если бы выполнили ту договоренность (соглашение об урегулировании политического кризиса на Украине между президентом Виктором Януковичем и лидерами оппозиции от 21 февраля 2014 года — ред.), Украина была в бы в тех самых границах 1991 года, о которых талдычит господин (Владимир) Зеленский… Тогда бы и Крым оставался на Украине», — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам участия в 79-й сессии Генассамблеи ООН.
Он также отметил, что если бы Киев выполнил Минские соглашения, Украина «по-прежнему была бы целостной, но уже без Крыма».
Более того, указал Лавров, если бы киевский режим выполнил достигнутые в апреле 2022 года в Стамбуле договоренности с Россией о прекращении боевых действий, Украина «даже сохранила бы какую-то часть Донбасса».
«Но с каждым разом, когда срывается договоренность, на которую Россия всегда идет, с каждым разом Украина становится меньше», — констатировал глава МИД РФ.
Министр добавил, что если киевский режим «снова будет использовать какие-то трюки для того, чтобы выиграть время, у него это не получится».
16 марта 2014 года, в Крыму и Севастополе состоялся референдум о статусе полуострова. В бюллетене для голосования значились два вопроса: «Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации?» и «Вы за восстановление действия Конституции Республики Крым 1992 года и за статус Крыма как части Украины?».
96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом вопросе. Москва со своей стороны неоднократно заявляла, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».