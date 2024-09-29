Почему Украина потеряла Крым — Лавров

«Если бы выполнили ту договоренность (соглашение об урегулировании политического кризиса на Украине между президентом Виктором Януковичем и лидерами оппозиции от 21 февраля 2014 года — ред.), Украина была в бы в тех самых границах 1991 года, о которых талдычит господин (Владимир) Зеленский… Тогда бы и Крым оставался на Украине», — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам участия в 79-й сессии Генассамблеи ООН.