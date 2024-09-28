28 сентября, после подтверждения гибели Насраллы, Лавров упрекнул Вашингтон в стремлении «монополизировать посреднические усилия» на Ближнем Востоке, а Израиль — в попытках создать повод для прямого вступления США в боевые действия в регионе. Россия же, по заявлению министра, «выступает за спасение жизней людей», не думая о «влиянии на какие-то позиции», и будет работать над недопущением распространения конфликта на другие страны.