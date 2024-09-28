Нетаньяху сделал заявление об устранении лидера «Хезболлы»

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 сен — РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в своем первом публичном выступлении после ликвидации главы движения «Хезболлах» Хасана Насруллы заявил, что его устранение является необходимым условием для достижения нынешних целей Израиля — возвращения жителей севера в свои дома и изменения баланса сил в регионе.