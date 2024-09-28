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Нетаньяху сделал заявление об устранении лидера «Хезболлы»

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 сен — РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в своем первом публичном выступлении после ликвидации главы движения «Хезболлах» Хасана Насруллы заявил, что его устранение является необходимым условием для достижения нынешних целей Израиля — возвращения жителей севера в свои дома и изменения баланса сил в регионе.

Источник: © РИА Новости

«Устранение Насруллы является необходимым условием для достижения поставленных нами целей — безопасного возвращения жителей севера в свои дома и изменения баланса сил в регионе на годы вперед», — заявил премьер, слова которого распространила его канцелярия.

Премьер добавил, что ликвидация генсека «Хезболлах» будет способствовать усилиям по освобождению заложников из сектора Газа.

«Чем больше глава палестинского движения ХАМАС (Яхья — ред.) Синвар видит, что “Хезболлах” больше не придёт ему на помощь, тем больше шансов на возвращение наших похищенных», — заявил Нетаньяху.