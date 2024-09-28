Трентон
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Одна из лучших»: в Киеве рассказали о серьезной проблеме на фронте

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Российская ПВО очень мощная, она создает проблемы для переданных Украине F-16, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в эфире YouTube-канала «ПолитЭксперт».

Источник: © РИА Новости

«Система ПВО Российской Федерации одна из самых лучших в мире. И С-300, и С-350, С-400, С-500 — действительно контролируют часть воздушного пространства над Украиной», — предупредил эксперт.

Как считает Стариков, по этой причине F-16 приходится летать на низкой высоте, а это не позволяет им, в том числе, эффективно применять дальнобойные бомбы.

Ранее портал Defence Express сообщал, что США могут впервые передать Украине авиационные бомбы AGM-154 JSOW, назвав такую возможность странным решением, так как для использования такой бомбы ее необходимо запускать с большой высоты с самолета. При этом ее дальность применения может составлять всего 130 километров. Такую бомбу можно запустить с истребителей F-16, которые Киев продолжает просить у западных стран.

Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.