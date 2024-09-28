«Одна из лучших»: в Киеве рассказали о серьезной проблеме на фронте

«Система ПВО Российской Федерации одна из самых лучших в мире. И С-300, и С-350, С-400, С-500 — действительно контролируют часть воздушного пространства над Украиной», — предупредил эксперт.
Как считает Стариков, по этой причине F-16 приходится летать на низкой высоте, а это не позволяет им, в том числе, эффективно применять дальнобойные бомбы.
Ранее портал Defence Express сообщал, что США могут впервые передать Украине авиационные бомбы AGM-154 JSOW, назвав такую возможность странным решением, так как для использования такой бомбы ее необходимо запускать с большой высоты с самолета. При этом ее дальность применения может составлять всего 130 километров. Такую бомбу можно запустить с истребителей F-16, которые Киев продолжает просить у западных стран.
Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.