«Одна из лучших»: в Киеве рассказали о серьезной проблеме на фронте

Ранее портал Defence Express сообщал, что США могут впервые передать Украине авиационные бомбы AGM-154 JSOW, назвав такую возможность странным решением, так как для использования такой бомбы ее необходимо запускать с большой высоты с самолета. При этом ее дальность применения может составлять всего 130 километров. Такую бомбу можно запустить с истребителей F-16, которые Киев продолжает просить у западных стран.