Лавров прокомментировал применение права вето в Совбезе ООН

«Можно предложить санкции в отношении тех, кто не выполняет требования Совета Безопасности, но и это тоже будет заветировано. Поэтому инструменты есть, но мне кажется, не надо опускать руки из-за того, что резолюция блокируется, потому что блокировать тоже не всегда получается безболезненно для своей собственной репутации. Может быть, это что-то и даст. Вода камень точит, но ситуация сложная», — сказал он.
«Есть, например, требование прекратить поставки вооружений, в любом конфликте, когда это заходит слишком далеко. Ну, естественно, все понимают, что американцы будут это ветировать, как они ветировали всё, что было до этого», — добавил Лавров.
Он отметил, что у Совета Безопасности есть возможности, которые описаны в седьмой главе ООН, указав на то, что все резолюции Совета Безопасности должны выполняться, о чем говорится в статье 25-ой устава.
Глава МИД РФпояснил, что седьмая глава Устава ООН является «принудительной» для тех, кому адресовано требование соответствующего решения Совета Безопасности.