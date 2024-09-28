Лавров прокомментировал применение права вето в Совбезе ООН

«Можно предложить санкции в отношении тех, кто не выполняет требования Совета Безопасности, но и это тоже будет заветировано. Поэтому инструменты есть, но мне кажется, не надо опускать руки из-за того, что резолюция блокируется, потому что блокировать тоже не всегда получается безболезненно для своей собственной репутации. Может быть, это что-то и даст. Вода камень точит, но ситуация сложная», — сказал он.