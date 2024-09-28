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Лавров прокомментировал применение права вето в Совбезе ООН

ООН, 28 сен — РИА Новости. Страны, которые применяют право вето в Совете Безопасности ООН, в некоторых случаях бьют по собственной репутации, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Источник: © РИА Новости

«Можно предложить санкции в отношении тех, кто не выполняет требования Совета Безопасности, но и это тоже будет заветировано. Поэтому инструменты есть, но мне кажется, не надо опускать руки из-за того, что резолюция блокируется, потому что блокировать тоже не всегда получается безболезненно для своей собственной репутации. Может быть, это что-то и даст. Вода камень точит, но ситуация сложная», — сказал он.

«Есть, например, требование прекратить поставки вооружений, в любом конфликте, когда это заходит слишком далеко. Ну, естественно, все понимают, что американцы будут это ветировать, как они ветировали всё, что было до этого», — добавил Лавров.

Он отметил, что у Совета Безопасности есть возможности, которые описаны в седьмой главе ООН, указав на то, что все резолюции Совета Безопасности должны выполняться, о чем говорится в статье 25-ой устава.

Глава МИД РФпояснил, что седьмая глава Устава ООН является «принудительной» для тех, кому адресовано требование соответствующего решения Совета Безопасности.

ООН
Лавров Сергей