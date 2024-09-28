ABC: Израиль готовится к ограниченному наземному вторжению в Ливан

ВАШИНГТОН, 28 сентября. /ТАСС/. Израиль планирует провести ограниченную наземную операцию в Ливане. Об этом сообщил американскому телеканалу ABC неназванный высокопоставленный чиновник США.
Других подробностей разговора с представителем американской администрации телеканал не приводит.
23 сентября Израиль начал военную операцию «Стрелы севера» против формирований «Хезболлах» в Ливане, в ходе которой наносит массированные удары по военным объектам этого шиитского движения. Заявленная цель — создание безопасных условий в северных приграничных районах Израиля, чтобы туда могли вернуться десятки тысяч жителей, эвакуированных из-за постоянных обстрелов, которые отряды «Хезболлах» ведут с 8 октября 2023 года.
Как сообщил верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди, по меньшей мере 50 тыс. человек перебрались из Ливана в Сирию, еще около 200 тыс. были перемещены внутри Ливана из-за военных ударов по стране со стороны Израиля.