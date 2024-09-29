Глава МИД Белоруссии прокомментировал санкционную политику Запада

«Сегодня с точки зрения коллективного Запада — информация взята из американских источников — 72% населения планеты проживает в так называемых ими “автократиях”. А лет двадцать назад этот показатель, по их же оценкам, был 46%. Так успешна ли политика Запада заставить мировое сообщество жить по их лекалам? Ответ очевиден. Явно нет», — констатировал Рыженков.
Он пояснил, что страны Запада пытаются воздействовать односторонними санкциями на государства, стремящиеся проводить независимую политику.
«Сегодня порядка 40 стран с населением в два с половиной миллиарда находятся под незаконными односторонними ограничительными мерами США и Европейского Союза. При этом многие живут в таких условиях десятилетиями, а свободолюбивая Куба — более полувека».
Он подчеркнул, что односторонние санкции грубо нарушают целые разделы международного права и устава ООН, незаконно замедляют устойчивое развитие, подрывают продовольственную и энергетическую безопасность, ограничивают доступ к мировым рынкам, нарушают право на свободу передвижения. При этом, как подчеркнул Рыженков, этот инструмент бьет бумерангом и по простым людям в странах — инициаторах. «Мы видим, как в соседних с нами государствах ЕС население жалуется на постоянно растущие цены на энергоносители и продовольствие, а также на социальные потрясения», — продолжил он.
Он указал на то, что страны Глобального юга не приемлют санкций, вмешательства в свои внутренние дела и навязываемой им «демократизации», хотят развиваться на основе своих собственных исторических традиций, своего понимания мира и в интересах своих народов.
«И сегодня это уже глобальное большинство, в глубине которого рождаются новые идеи и проекты — исключительно мирные — в интересах всего мирового сообщества, а не против кого-либо», — констатировал министр.
Он привел в пример инициативы КНР, Белоруссии и России, Индии, заметив, что «в той или иной степени все эти проекты направлены на формирование международного сообщества единой судьбы всей планеты, а не судьбы так называемого “золотого миллиарда”.
Рыженков также высказал мнение, что если бы сегодня в мире «доверяли больше ООН, большинство глобальных мирных инициатив рождалось бы и варилось именно внутри самой организации, а не вне ее, и миру не грозил бы вновь раскол на политические и экономические блоки».
«Нужна сильная и беспристрастная универсальная международная организация, способная гарантировать равновесие в мире, при котором ни одна страна или блок стран не сможет подмять под себя инструментарий ООН в угоду своему эгоизму и в ущерб международному большинству. Сильная организация не позволила бы, чтобы в угоду транснациональному капиталу и в интересах коллективного Запада Украина воевала сегодня до “последнего украинца”, — добавил он.