Глава МИД Белоруссии прокомментировал санкционную политику Запада

Он подчеркнул, что односторонние санкции грубо нарушают целые разделы международного права и устава ООН, незаконно замедляют устойчивое развитие, подрывают продовольственную и энергетическую безопасность, ограничивают доступ к мировым рынкам, нарушают право на свободу передвижения. При этом, как подчеркнул Рыженков, этот инструмент бьет бумерангом и по простым людям в странах — инициаторах. «Мы видим, как в соседних с нами государствах ЕС население жалуется на постоянно растущие цены на энергоносители и продовольствие, а также на социальные потрясения», — продолжил он.