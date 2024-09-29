Зеленский заявил о готовности Трампа поддержать Украину при победе на выборах

«Считаю, что наши переговоры с Трампом прошли продуктивно. Это было важно для меня. До приезда в Нью-Йорк я заявлял, что мне необходимо укрепить свою страну. Сейчас сложный период. Нам нужны ответы, а именно мы должны получить их от США, так как они оказывают нам самую сильную поддержку с самого начала конфликта. Для меня было важно обсудить шаги, которые мы будем предпринимать для того, чтобы одержать победу. Я получил от Трампа очень прямую информацию, что он будет на нашей стороне и будет поддерживать Украину», — сказал Зеленский.