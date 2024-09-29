Зеленский заявил о готовности Трампа поддержать Украину при победе на выборах

«Считаю, что наши переговоры с Трампом прошли продуктивно. Это было важно для меня. До приезда в Нью-Йорк я заявлял, что мне необходимо укрепить свою страну. Сейчас сложный период. Нам нужны ответы, а именно мы должны получить их от США, так как они оказывают нам самую сильную поддержку с самого начала конфликта. Для меня было важно обсудить шаги, которые мы будем предпринимать для того, чтобы одержать победу. Я получил от Трампа очень прямую информацию, что он будет на нашей стороне и будет поддерживать Украину», — сказал Зеленский.
Он уточнил, что также они с Трампом обсудили нанесение ударов оружием США вглубь России, и теперь решение зависит не от Украины.
«Мы в процессе обсуждения. Это очень важно. И мы планируем наносить удары только по военным объектам РФ, американцам важно это понимать. У нас есть план с деталями, мы передали его Байдену. Обсудили идеи с Харрис и Трампом. На данный момент решение не зависит от нас, но мы хорошо выполнили свою работу», — добавил Зеленский.
27 сентября Зеленский встретился с кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональдом Трампом в башне Trump Tower в Нью-Йорке. Вокруг здания были усилены меры безопасности: повсюду вокруг здания расставили ограждения, на крыше одного из бутиков работали два снайпера.
В ходе переговоров Трамп выразил надежду на то, что у него получится найти подходящий для всех вариант урегулирования украинского конфликта еще до его инаугурации, если победит на выборах в ноябре. В свою очередь, Зеленский представил Трампу так называемый план победы и пригласил его приехать на Украину.
До этого старший преподаватель кафедры американских исследований факультета международных отношений СПбГУ кандидат политических наук Юлия Богуславская предположила, что итоги голосования в США могут окончиться минимальным разрывом между кандидатом в президенты США от республиканцев Дональдом Трампом и Харрис. Есть вероятность, что потребуется пересчет итогов.
20 сентября газета The New York Post сообщила, что по результатам последних опросов Трамп лидирует в пяти из семи опрошенных колеблющихся штатов — в Джорджии, Аризоне, Висконсине, Неваде и Пенсильвании, а его соперница от демократов Камала Харрис — в Северной Каролине и Мичигане.
Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года.