«Запад не знает». В США забили тревогу из-за неразрешимой проблемы ВСУ

«Невозможно обучить призывников всего за пару недель, а затем отправить их на фронт — им требуется как минимум полгода обучения, если не больше, чтобы быть эффективными на поле боя. Сначала требуется обучать солдат индивидуально, а затем в различных подразделениях вплоть до уровня бригады, размер которой составляет около 4000 человек. На это может уйти от одного года до трех лет. У них просто нет времени заниматься всем этим», — заключил он.