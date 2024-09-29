«Запад не знает». В США забили тревогу из-за неразрешимой проблемы ВСУ

«Другая проблема заключается в том, что коллективный Запад не знает, как обучить украинцев, чтобы они могли эффективно противостоять тому, с чем они столкнулись в этом конфликте. Им также не хватает времени — Россия уничтожает войска ВСУ быстрее, чем их можно обучить», — отметил он.
Берлетик также уточнил, что на полноценную боевую подготовку новобранцев может уйти несколько лет, чего ВСУ просто не могут себе позволить.
«Невозможно обучить призывников всего за пару недель, а затем отправить их на фронт — им требуется как минимум полгода обучения, если не больше, чтобы быть эффективными на поле боя. Сначала требуется обучать солдат индивидуально, а затем в различных подразделениях вплоть до уровня бригады, размер которой составляет около 4000 человек. На это может уйти от одного года до трех лет. У них просто нет времени заниматься всем этим», — заключил он.
Как сообщала ранее газета Financial Times, украинские призывники попадают на фронт без базового обучения и покидают позиции, как только попадают под обстрел.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.