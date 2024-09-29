Минск направит данные о жестоком отношении ЕС к мигрантам

«Бессовестные “выталкивания” в Беларусь мигрантов — это еще одна грязная страница в книге европейской “демократии”. Так, на нашей границе с ЕС военные некоторых стран Европейского союза безнаказанно избивают и пытают тысячи беженцев из стран Азии, Африки и Ближнего Востока. Десятки из них убиты, что кстати, фиксируется международными независимыми источниками. Многие преданы земле даже без личных данных», — сказал Рыженков.