«Лучший способ подойти к этому вопросу для западных лидеров — это признать две вещи. Во-первых, Украина проиграет войну, а Россия ее выиграет. Во-вторых, нужно признать, что сам президент Зеленский и нынешнее правительство в Киеве, а также, любое другое возможное правительство Украины, неспособны положить конец конфликту на основе переговоров. И чтобы избежать окончательной геополитической катастрофы, сейчас крайне важно наладить связи с Россией. Поэтому нам нужно признать, что Украина не может вступить в НАТО. Нужно признать, что она действительно сохранит нейтральный статус», — призвал Меркурис.