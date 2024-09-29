Лукашенко: перед работниками промышленности стоят задачи по укреплению технологического суверенитета страны

«С момента создания на отечественный Минпром была возложена ответственная миссия по сохранению мощного советского индустриального наследия и формированию новых приоритетных направлений высокотехнологичных производств, необходимых для удовлетворения внутренних потребностей молодой суверенной Беларуси и развития экспорта», — говорится в поздравлении.



Глава государства отметил, что сейчас это министерство объединяет десятки предприятий, которые являются крупнейшими работодателями в своих регионах, имеют статус системо- и градообразующих и, что особенно важно, составляют основу открытой экономики нашей страны.



В настоящее время перед ведомством стоят масштабные задачи, направленные на укрепление технологического суверенитета и импортонезависимости страны, наращивание возможностей на внешнем контуре, поиск новых логистических путей и рынков.



«Убежден, профессионализм, самоотдача и постоянное стремление к успеху помогут вам добиться всех намеченных целей», — подчеркнул Александр Лукашенко. Президент пожелал работникам промышленной отрасли здоровья и благополучия.

Поздравление Президента с 30-летием образования Минпрома и Днем машиностроителя



Президент Республики Беларусь



Работникам и ветеранам Министерства промышленности и машиностроительного комплекса Республики Беларусь



Дорогие друзья!



Примите самые искренние поздравления с 30-летием со дня образования Министерства промышленности и профессиональным праздником — Днем машиностроителя.



С момента создания на отечественный Минпром была возложена ответственная миссия по сохранению мощного советского индустриального наследия и формированию новых приоритетных направлений высокотехнологичных производств, необходимых для удовлетворения внутренних потребностей молодой суверенной Беларуси и развития экспорта.



Министерство промышленности сейчас объединяет десятки предприятий, которые являются крупнейшими работодателями в своих регионах, имеют статус системо- и градообразующих и, что особенно важно, составляют основу нашей открытой экономики.



Сегодня перед ведомством стоят масштабные задачи, направленные на укрепление технологического суверенитета и импортонезависимости страны, наращивание возможностей на внешнем контуре, поиск новых логистических путей и рынков.



Убежден, профессионализм, самоотдача и постоянное стремление к успеху помогут вам добиться всех намеченных целей.



Желаю работникам промышленной отрасли здоровья и благополучия.



Александр Лукашенко



29 сентября 2024 года.