Лукашенко: перед работниками промышленности стоят задачи по укреплению технологического суверенитета страны

«С момента создания на отечественный Минпром была возложена ответственная миссия по сохранению мощного советского индустриального наследия и формированию новых приоритетных направлений высокотехнологичных производств, необходимых для удовлетворения внутренних потребностей молодой суверенной Беларуси и развития экспорта», — говорится в поздравлении.
Глава государства отметил, что сейчас это министерство объединяет десятки предприятий, которые являются крупнейшими работодателями в своих регионах, имеют статус системо- и градообразующих и, что особенно важно, составляют основу открытой экономики нашей страны.
В настоящее время перед ведомством стоят масштабные задачи, направленные на укрепление технологического суверенитета и импортонезависимости страны, наращивание возможностей на внешнем контуре, поиск новых логистических путей и рынков.
«Убежден, профессионализм, самоотдача и постоянное стремление к успеху помогут вам добиться всех намеченных целей», — подчеркнул Александр Лукашенко. Президент пожелал работникам промышленной отрасли здоровья и благополучия.
Поздравление Президента с 30-летием образования Минпрома и Днем машиностроителя
Президент Республики Беларусь
Работникам и ветеранам Министерства промышленности и машиностроительного комплекса Республики Беларусь
Дорогие друзья!
Примите самые искренние поздравления с 30-летием со дня образования Министерства промышленности и профессиональным праздником — Днем машиностроителя.
С момента создания на отечественный Минпром была возложена ответственная миссия по сохранению мощного советского индустриального наследия и формированию новых приоритетных направлений высокотехнологичных производств, необходимых для удовлетворения внутренних потребностей молодой суверенной Беларуси и развития экспорта.
Министерство промышленности сейчас объединяет десятки предприятий, которые являются крупнейшими работодателями в своих регионах, имеют статус системо- и градообразующих и, что особенно важно, составляют основу нашей открытой экономики.
Сегодня перед ведомством стоят масштабные задачи, направленные на укрепление технологического суверенитета и импортонезависимости страны, наращивание возможностей на внешнем контуре, поиск новых логистических путей и рынков.
Убежден, профессионализм, самоотдача и постоянное стремление к успеху помогут вам добиться всех намеченных целей.
Желаю работникам промышленной отрасли здоровья и благополучия.
Александр Лукашенко
29 сентября 2024 года.
Лукашенко: перед работниками промышленности стоят задачи по укреплению технологического суверенитета страны
29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов Министерства промышленности и машиностроительного комплекса страны с 30-летием со дня образования Минпрома и профессиональным праздником — Днем машиностроителя. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
«С момента создания на отечественный Минпром была возложена ответственная миссия по сохранению мощного советского индустриального наследия и формированию новых приоритетных направлений высокотехнологичных производств, необходимых для удовлетворения внутренних потребностей молодой суверенной Беларуси и развития экспорта», — говорится в поздравлении.