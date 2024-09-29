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Лукашенко: перед работниками промышленности стоят задачи по укреплению технологического суверенитета страны

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов Министерства промышленности и машиностроительного комплекса страны с 30-летием со дня образования Минпрома и профессиональным праздником — Днем машиностроителя. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Источник: AP 2023

«С момента создания на отечественный Минпром была возложена ответственная миссия по сохранению мощного советского индустриального наследия и формированию новых приоритетных направлений высокотехнологичных производств, необходимых для удовлетворения внутренних потребностей молодой суверенной Беларуси и развития экспорта», — говорится в поздравлении.

Глава государства отметил, что сейчас это министерство объединяет десятки предприятий, которые являются крупнейшими работодателями в своих регионах, имеют статус системо- и градообразующих и, что особенно важно, составляют основу открытой экономики нашей страны.

В настоящее время перед ведомством стоят масштабные задачи, направленные на укрепление технологического суверенитета и импортонезависимости страны, наращивание возможностей на внешнем контуре, поиск новых логистических путей и рынков.

«Убежден, профессионализм, самоотдача и постоянное стремление к успеху помогут вам добиться всех намеченных целей», — подчеркнул Александр Лукашенко. Президент пожелал работникам промышленной отрасли здоровья и благополучия.
Поздравление Президента с 30-летием образования Минпрома и Днем машиностроителя

Президент Республики Беларусь

Работникам и ветеранам Министерства промышленности и машиностроительного комплекса Республики Беларусь

Дорогие друзья!

Примите самые искренние поздравления с 30-летием со дня образования Министерства промышленности и профессиональным праздником — Днем машиностроителя.

С момента создания на отечественный Минпром была возложена ответственная миссия по сохранению мощного советского индустриального наследия и формированию новых приоритетных направлений высокотехнологичных производств, необходимых для удовлетворения внутренних потребностей молодой суверенной Беларуси и развития экспорта.

Министерство промышленности сейчас объединяет десятки предприятий, которые являются крупнейшими работодателями в своих регионах, имеют статус системо- и градообразующих и, что особенно важно, составляют основу нашей открытой экономики.

Сегодня перед ведомством стоят масштабные задачи, направленные на укрепление технологического суверенитета и импортонезависимости страны, наращивание возможностей на внешнем контуре, поиск новых логистических путей и рынков.

Убежден, профессионализм, самоотдача и постоянное стремление к успеху помогут вам добиться всех намеченных целей.

Желаю работникам промышленной отрасли здоровья и благополучия.

Александр Лукашенко

29 сентября 2024 года.

Лукашенко Александр
праздники