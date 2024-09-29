Дмитрий Демешин: Мы гордимся вами и с нетерпением ждем возвращения каждого из вас домой

Также Дмитрий Демешин принял участие в награждении военнослужащих, отличившихся при выполнении боевых задач, и пообщался с личным составом подразделений. Он отметил, что Хабаровский край гордится своими защитниками и будет продолжать оказывать им поддержку для достижения Победы. После завершения специальной военной операции каждый из них найдет применение в мирной жизни.