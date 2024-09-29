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Дмитрий Демешин: Мы гордимся вами и с нетерпением ждем возвращения каждого из вас домой

Губернатор Хабаровского края передал новую партию оборудования бойцам.

Источник: Правительство Хабаровского края

После посещения Дебальцево глава региона Дмитрий Демешин побывал в расположении двух бригад из Хабаровского края. Губернатор передал бойцам партию оборудования и снаряжения: 11 автомобилей, 16 квадроциклов, десятки генераторов, более 200 БПЛА и продукты питания, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Хабаровского края.

Также Дмитрий Демешин принял участие в награждении военнослужащих, отличившихся при выполнении боевых задач, и пообщался с личным составом подразделений. Он отметил, что Хабаровский край гордится своими защитниками и будет продолжать оказывать им поддержку для достижения Победы. После завершения специальной военной операции каждый из них найдет применение в мирной жизни.

— С гордостью смотрю на то, как вы носите военную форму, и выражаю свое уважение. Мы гордимся вами и с нетерпением ждем возвращения каждого из вас домой. Люди, закаленные войной, нужны в мирной жизни, — сказал Дмитрий Демешин бойцам.

Губернатор добавил, что Хабаровский край продолжает оказывать помощь семьям военнослужащих и уделяет особое внимание этой работе. В регионе реализуется 35 мер поддержки для участников СВО и их близких.